CANLI BORSA
BAE'nin ABD’den finansal güvence arayışı

İran’la süren savaşın uzaması ihtimali Körfez ekonomilerinde endişeyi artırırken, petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri olası bir likidite krizine karşı ABD’den finansal güvence arayışına girdi. Görüşmelerde dolar erişimi sağlayacak bir swap hattı seçeneği masaya taşındı.

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 11:30

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası Başkanı Halid Muhammed Balama'nın, geçen hafta Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, olası finansal şoklara karşı önlem olarak dolar likiditesi sağlayabilecek bir swap hattı kurulması fikrinin gündeme geldiği aktarıldı.

"ÖNLEYİCİ ADIM" VURGUSU

Emirlik yetkililerinin şu aşamada resmi bir swap hattı talebinde bulunmadığı, ancak konunun geleceğe dönük ihtiyati bir güvence olarak değerlendirildiği ifade edildi. BAE tarafı, çatışmanın etkilerinden şimdiye kadar büyük ölçüde korunduklarını ancak risklerin arttığını belirtiyor.

SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ DERİNLEŞİYOR

Devam eden çatışmaların BAE ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğu, özellikle petrol ve gaz altyapısında oluşan zararların dikkat çektiği kaydedildi. Ayrıca Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen petrol sevkiyatındaki aksaklıkların, ülkenin önemli döviz gelirlerinde kesintiye yol açtığı belirtiliyor.

KÜRESEL FİNANS MERKEZİ İÇİN RİSK

Savaşın uzaması halinde BAE'nin yalnızca enerji gelirlerinin değil, küresel finans merkezi konumunun da risk altına girebileceği yönündeki endişeler artarken, ABD ile yürütülen temasların bu çerçevede stratejik bir güvence arayışı olduğu değerlendiriliyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.466,7000 Değişim 95,17 Son veri saati:
Düşük 14414,81 Yüksek 14509,98
Açılış
44,8805 Değişim 0,0561 Son veri saati:
Düşük 44,8238 Yüksek 44,8799
Açılış
52,8251 Değişim 0,2336 Son veri saati:
Düşük 52,6359 Yüksek 52,8695
Açılış
6.908,8300 Değişim 135,274 Son veri saati:
Düşük 6831,949 Yüksek 6967,223
Açılış
114,4469 Değişim 3,0535 Son veri saati:
Düşük 113,4606 Yüksek 116,5141
Açılış
BİST En Aktif Hisseler