BAE'nin ABD’den finansal güvence arayışı

Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası Başkanı Halid Muhammed Balama'nın, geçen hafta Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede, olası finansal şoklara karşı önlem olarak dolar likiditesi sağlayabilecek bir swap hattı kurulması fikrinin gündeme geldiği aktarıldı.

"ÖNLEYİCİ ADIM" VURGUSU

Emirlik yetkililerinin şu aşamada resmi bir swap hattı talebinde bulunmadığı, ancak konunun geleceğe dönük ihtiyati bir güvence olarak değerlendirildiği ifade edildi. BAE tarafı, çatışmanın etkilerinden şimdiye kadar büyük ölçüde korunduklarını ancak risklerin arttığını belirtiyor.

SAVAŞIN EKONOMİK ETKİLERİ DERİNLEŞİYOR

Devam eden çatışmaların BAE ekonomisi üzerinde baskı oluşturduğu, özellikle petrol ve gaz altyapısında oluşan zararların dikkat çektiği kaydedildi. Ayrıca Hürmüz Boğazı üzerinden yürütülen petrol sevkiyatındaki aksaklıkların, ülkenin önemli döviz gelirlerinde kesintiye yol açtığı belirtiliyor.

KÜRESEL FİNANS MERKEZİ İÇİN RİSK

Savaşın uzaması halinde BAE'nin yalnızca enerji gelirlerinin değil, küresel finans merkezi konumunun da risk altına girebileceği yönündeki endişeler artarken, ABD ile yürütülen temasların bu çerçevede stratejik bir güvence arayışı olduğu değerlendiriliyor.