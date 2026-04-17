Avro Bölgesi 11,5 milyar avro dış ticaret fazlası verdi

Avro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası şubat ayında 11,5 milyar avro oldu.

AA

Oluşturma Tarihi 17 Nisan 2026 13:06

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 204,7 milyar avro, ithalatı ise yüzde 3,5 düşerek 195,7 milyar avro oldu. AB, söz konusu ayda 9,1 milyar avro dış ticaret fazlası verdi.

Avro Bölgesi'nde ihracat şubatta yıllık bazda yüzde 6,7 düşüşle 232,4 milyar avro, ithalat ise yüzde 2,2 azalışla 220,9 milyar avro olarak gerçekleşti. Böylece, Avro Bölgesi'nin ticaret fazlası şubatta 11,5 milyar avro oldu.

Şubat ayında AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 38,3 milyar avro ile ABD, 28,6 milyar avro ile İngiltere, 18,9 milyar avro ile İsviçre, 14,2 milyar avro ile Çin ve 8,9 milyar avro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 45,5 milyar avro ile Çin, 27,7 milyar avro ile ABD, 13,1 milyar avro ile İngiltere, 11,9 milyar avro ile İsviçre, 7,6 milyar avro ile Türkiye ve Norveç olarak tespit edildi.

İlginizi Çekebilir
Almanya büyüme tahminini yarıya indirdi: Savaş etkisi ekonomiyi zorluyor Almanya büyüme tahminini yarıya indirdi: Savaş etkisi ekonomiyi zorluyor 17 Nisan 2026 07:47
IMF’den MENA Bölgesi için büyüme revizyonu: Tahminler aşağı çekildi IMF’den MENA Bölgesi için büyüme revizyonu: Tahminler aşağı çekildi 17 Nisan 2026 07:45
Netflix’in geliri ilk çeyrekte arttı Netflix'in geliri ilk çeyrekte arttı 17 Nisan 2026 07:43
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 16 Nisan 2026 16:52
1 kg altın kaç TL oldu? 1 kg altın kaç TL oldu? 16 Nisan 2026 16:39
IMF uyardı: Asya ekonomileri enerji şoklarına karşı daha kırılgan IMF uyardı: Asya ekonomileri enerji şoklarına karşı daha kırılgan 16 Nisan 2026 16:18
AB’den Google’a veri paylaşımı önerisi AB'den Google'a veri paylaşımı önerisi 16 Nisan 2026 15:28
Fransa’dan doğal gaza yasak! Kombi dönemi bitiyor, ısı pompası dönemi başlıyor Fransa’dan doğal gaza yasak! Kombi dönemi bitiyor, ısı pompası dönemi başlıyor 16 Nisan 2026 15:26
Yurt dışında yaşayanların hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku Yurt dışında yaşayanların hisse senedi, DİBS ve ÖST stoku 16 Nisan 2026 15:02
Alüminyum fiyatları 4 yılın zirvesinde! Arz sıkışıklığı sinyali güçleniyor Alüminyum fiyatları 4 yılın zirvesinde! Arz sıkışıklığı sinyali güçleniyor 16 Nisan 2026 15:00
BOTAŞ, 2 yeni LNG taşıma gemisi için ihaleye çıktı BOTAŞ, 2 yeni LNG taşıma gemisi için ihaleye çıktı 16 Nisan 2026 14:51
AB nüfusunun 2100 yılına kadar azalması bekleniyor AB nüfusunun 2100 yılına kadar azalması bekleniyor 16 Nisan 2026 14:43
