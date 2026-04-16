Alüminyum fiyatları 4 yılın zirvesinde! Arz sıkışıklığı sinyali güçleniyor

Günün erken saatlerinde alüminyum fiyatı 3.672 dolar ile son dört yılın zirvesine ulaştı. Daha sonra bir miktar gerileyen fiyatlar, yüzde 0,46 artışla 3.638 dolar seviyesinde işlem görmeye devam etti.

LME'de spot alüminyum kontratlarının, üç aylık referans fiyatın üzerinde seyretmesi, piyasada kısa vadeli arz sıkışıklığı yaşandığına yönelik önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Diğer baz metallerde ise karışık bir görünüm hâkim. Bakır fiyatları yüzde 0,01 düşüşle 13.234 dolar/ton seviyesine gerilerken, çinko yüzde 0,7 artışla 3.420 dolar/tona çıkarak 24 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kurşun fiyatı gün içinde 3 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesine rağmen yüzde 0,7 düşüşle 1.952 dolar/ton seviyesine indi.

Kalay yüzde 0,8 yükselişle 49.775 dolar/tona ulaşarak mart ayı başından bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, nikel yüzde 0,6 artışla 18.240 dolar/ton seviyesine yükseldi ve 29 Ocak'tan bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi ikinci günde de korudu.