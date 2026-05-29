Asya borsaları ateşkes umutları ve yapay zeka rallisiyle yükselişte!

Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun azalacağı beklentisi yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağladı. ABD ile İran arasında çatışmaları sona erdirebilecek 60 günlük geçici ateşkes planı, Asya piyasalarında iyimser havayı güçlendirdi.

Diplomatik kaynaklar, tarafların yeni bir geçici anlaşma üzerinde çalıştığını belirtirken, sürecin resmiyet kazanması için Trump yönetiminin onayı bekleniyor. Son günlerde yaşanan askeri gerilimlerin yerini diplomatik temaslara bırakması, özellikle enerji piyasalarında rahatlama yarattı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİMİN AZALMASI PİYASALARI RAHATLATTI

Küresel petrol arzının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun düşmesi, yatırımcıların risk algısını olumlu etkiledi. Uzmanlar, barış ihtimalinin Asya piyasalarında doğrudan alım iştahı oluşturduğunu ifade ediyor.

PETROL FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Enerji piyasalarında arz endişelerinin hafiflemesiyle birlikte petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,14 gerileyerek 91,64 dolara indi.

ABD ham petrolü West Texas Intermediate (WTI) tarafında da satış baskısı hız kazandı. WTI petrolün varil fiyatı yüzde 1,62 düşüşle 87,46 dolar seviyesine geriledi.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye karşın doğal gaz piyasasında yükseliş görüldü. Doğal gaz kontratları yüzde 0,43 artışla 3,2990 dolara çıktı.

Analistler, enerji maliyetlerindeki düşüşün küresel büyüme beklentilerini desteklediğini ve bunun hisse piyasalarına olumlu yansıdığını belirtiyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ BÖLGESEL ENDEKSLERİ TAŞIYOR

Asya piyasalarında yükselişin merkezinde teknoloji hisseleri yer aldı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 artışla 65.997,44 puana yükseldi.

Seul ve Taipei borsalarında da öncü endeksler yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken, Sidney borsası yaklaşık yüzde 1 yükseldi.

Hong Kong piyasaları daha sınırlı hareket ederken, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,4 geriledi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI PİYASALARA DESTEK VERİYOR

Küresel teknoloji sektöründe yapay zeka odaklı yatırımların hız kesmeden devam etmesi piyasalardaki iyimserliği güçlendiriyor. Çip üreticisi Micron'un piyasa değeri 1 trilyon dolar seviyesini aşarken, SK hynix de aynı eşiği geçen şirketler arasına katıldı.

Oxford Economics Analisti Matthew Martin, piyasalardaki yükselişin temelinde güçlü şirket bilançoları ve yapay zeka bağlantılı sermaye harcamalarının bulunduğunu ifade etti.

ENFLASYON VE TİCARET SAVAŞLARI RİSK OLUŞTURUYOR

Öte yandan yatırımcılar makroekonomik verileri yakından izlemeyi sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın dikkatle takip ettiği enflasyon göstergesi Nisan ayında 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, büyümede yavaşlama endişelerini artırdı. Yüksek enflasyon ve zayıflayan büyüme görünümü, faiz indirimi beklentilerini zayıflatıyor.

Trump yönetimi ise ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla düşük faiz çağrılarını sürdürmeye devam ediyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN ÇİN'E KARŞI YENİ HAMLELER

Küresel piyasaların gündemindeki bir diğer başlık ise ticaret gerilimleri oldu. Avrupa Birliği yetkilileri, Çin ile yaşanan ticaret açığını görüşmek üzere bir araya geldi.

Brüksel yönetimi, Avrupalı şirketleri korumaya yönelik yeni stratejiler üzerinde çalışırken, Çinli şirketlerin yarattığı haksız rekabete karşı önlem hazırlıkları yapıyor.

Analistler, olası ticaret savaşlarının uzun vadede Asya piyasaları üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.