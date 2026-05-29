CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsaları ateşkes umutları ve yapay zeka rallisiyle yükselişte!

Asya borsaları ateşkes umutları ve yapay zeka rallisiyle yükselişte!

ABD ile İran arasında gündeme gelen geçici ateşkes anlaşması küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, düşen enerji fiyatları Asya borsalarına alım getirdi. Yapay zeka odaklı teknoloji hisselerindeki güçlü yükseliş de bölgesel endekslerdeki pozitif görünümü desteklemeyi sürdürüyor.

Oluşturma Tarihi 29 Mayıs 2026 09:37

Küresel piyasalarda jeopolitik tansiyonun azalacağı beklentisi yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesini sağladı. ABD ile İran arasında çatışmaları sona erdirebilecek 60 günlük geçici ateşkes planı, Asya piyasalarında iyimser havayı güçlendirdi.

Diplomatik kaynaklar, tarafların yeni bir geçici anlaşma üzerinde çalıştığını belirtirken, sürecin resmiyet kazanması için Trump yönetiminin onayı bekleniyor. Son günlerde yaşanan askeri gerilimlerin yerini diplomatik temaslara bırakması, özellikle enerji piyasalarında rahatlama yarattı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİMİN AZALMASI PİYASALARI RAHATLATTI

Küresel petrol arzının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun düşmesi, yatırımcıların risk algısını olumlu etkiledi. Uzmanlar, barış ihtimalinin Asya piyasalarında doğrudan alım iştahı oluşturduğunu ifade ediyor.

PETROL FİYATLARINDA SERT GERİ ÇEKİLME

Enerji piyasalarında arz endişelerinin hafiflemesiyle birlikte petrol fiyatları düşüşünü sürdürdü. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,14 gerileyerek 91,64 dolara indi.

ABD ham petrolü West Texas Intermediate (WTI) tarafında da satış baskısı hız kazandı. WTI petrolün varil fiyatı yüzde 1,62 düşüşle 87,46 dolar seviyesine geriledi.

Petrol fiyatlarındaki geri çekilmeye karşın doğal gaz piyasasında yükseliş görüldü. Doğal gaz kontratları yüzde 0,43 artışla 3,2990 dolara çıktı.

Analistler, enerji maliyetlerindeki düşüşün küresel büyüme beklentilerini desteklediğini ve bunun hisse piyasalarına olumlu yansıdığını belirtiyor.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ BÖLGESEL ENDEKSLERİ TAŞIYOR

Asya piyasalarında yükselişin merkezinde teknoloji hisseleri yer aldı. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2 artışla 65.997,44 puana yükseldi.

Seul ve Taipei borsalarında da öncü endeksler yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken, Sidney borsası yaklaşık yüzde 1 yükseldi.

Hong Kong piyasaları daha sınırlı hareket ederken, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,4 geriledi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI PİYASALARA DESTEK VERİYOR

Küresel teknoloji sektöründe yapay zeka odaklı yatırımların hız kesmeden devam etmesi piyasalardaki iyimserliği güçlendiriyor. Çip üreticisi Micron'un piyasa değeri 1 trilyon dolar seviyesini aşarken, SK hynix de aynı eşiği geçen şirketler arasına katıldı.

Oxford Economics Analisti Matthew Martin, piyasalardaki yükselişin temelinde güçlü şirket bilançoları ve yapay zeka bağlantılı sermaye harcamalarının bulunduğunu ifade etti.

ENFLASYON VE TİCARET SAVAŞLARI RİSK OLUŞTURUYOR

Öte yandan yatırımcılar makroekonomik verileri yakından izlemeyi sürdürüyor. ABD Merkez Bankası'nın dikkatle takip ettiği enflasyon göstergesi Nisan ayında 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyüme verisinin aşağı yönlü revize edilmesi, büyümede yavaşlama endişelerini artırdı. Yüksek enflasyon ve zayıflayan büyüme görünümü, faiz indirimi beklentilerini zayıflatıyor.

Trump yönetimi ise ekonomik büyümeyi desteklemek amacıyla düşük faiz çağrılarını sürdürmeye devam ediyor.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN ÇİN'E KARŞI YENİ HAMLELER

Küresel piyasaların gündemindeki bir diğer başlık ise ticaret gerilimleri oldu. Avrupa Birliği yetkilileri, Çin ile yaşanan ticaret açığını görüşmek üzere bir araya geldi.

Brüksel yönetimi, Avrupalı şirketleri korumaya yönelik yeni stratejiler üzerinde çalışırken, Çinli şirketlerin yarattığı haksız rekabete karşı önlem hazırlıkları yapıyor.

Analistler, olası ticaret savaşlarının uzun vadede Asya piyasaları üzerinde baskı oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Rusya’da savaş ekonomisi personel kıtlığını derinleştiriyor Rusya'da savaş ekonomisi "personel kıtlığını" derinleştiriyor 27 Mayıs 2026 11:18
Goldman Sachs’tan S&P 500 tahmini: 2026 hedefi 8 bin puan! Goldman Sachs’tan S&P 500 tahmini: 2026 hedefi 8 bin puan! 27 Mayıs 2026 10:42
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor 27 Mayıs 2026 10:42
İngiltere’de enerji faturalarına İran gerilimi etkisi: Fiyat tavanı yüzde 13 arttı İngiltere’de enerji faturalarına İran gerilimi etkisi: Fiyat tavanı yüzde 13 arttı 27 Mayıs 2026 10:39
Asya borsalarında karışık seyir! Asya borsalarında karışık seyir! 27 Mayıs 2026 10:35
Fed’den faiz artışı sinyali: Enflasyona karşı sıkı para politikası uyarısı Fed’den faiz artışı sinyali: Enflasyona karşı sıkı para politikası uyarısı 27 Mayıs 2026 10:34
AB’de yeni otomobil satışları nisanda arttı AB'de yeni otomobil satışları nisanda arttı 27 Mayıs 2026 10:31
Rusya’da Merkez Bankası ve Sber’e İHA’lara müdahale yetkisi Rusya'da Merkez Bankası ve Sber'e İHA'lara müdahale yetkisi 27 Mayıs 2026 10:28
Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı Çin'de sanayi şirketlerinin karları arttı 27 Mayıs 2026 10:26
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 26 Mayıs 2026 17:03
Avrupa Birliği, Baltık ülkeleri için ek kaynak ayırıyor Avrupa Birliği, Baltık ülkeleri için ek kaynak ayırıyor 26 Mayıs 2026 16:52
ABD’de konut fiyatlarının artış hızı martta yavaşladı ABD'de konut fiyatlarının artış hızı martta yavaşladı 26 Mayıs 2026 16:29
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.662,7500 Değişim 258,10 Son veri saati:
Düşük 13662,75 Yüksek 13920,85
Açılış
45,9012 Değişim 0,0405 Son veri saati:
Düşük 45,8592 Yüksek 45,8997
Açılış
53,5061 Değişim 0,1050 Son veri saati:
Düşük 53,4432 Yüksek 53,5482
Açılış
6.658,8930 Değişim 49,364 Son veri saati:
Düşük 6624,7 Yüksek 6674,064
Açılış
111,5574 Değişim 1,6224 Son veri saati:
Düşük 111,2162 Yüksek 112,8386
Açılış
BİST En Aktif Hisseler