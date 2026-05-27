ABD’de mortgage faizleri 9 ayın zirvesinde! Yüksek enflasyon ve petrol fiyatları baskıyı artırıyor

Mortgage Bankers Association (MBA) tarafından açıklanan verilere göre, 22 Mayıs'ta sona eren haftada 30 yıl vadeli sabit mortgage faizi 9 baz puan artışla yüzde 6,65 seviyesine çıktı. Bu oran, en son Ağustos 2025'te görülmüştü.

ENFLASYON ENDİŞELERİ GÜÇLENİYOR

ABD'de iş gücü piyasasının yeniden dengelenmesine rağmen enflasyondaki yükseliş piyasaların ana gündem maddesi olmaya devam ediyor. Nisan ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 3,8 artarken, geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 2,9 seviyesinde bulunuyordu.

Fed yetkilileri, fiyat artışlarının yalnızca enerji maliyetlerinden kaynaklanmadığını ve daha kalıcı hale gelebileceğini değerlendiriyor. Bu nedenle bazı politika yapıcıların yeniden faiz artırımı seçeneğini gündeme aldığı belirtiliyor.

MORTGAGE BAŞVURULARINDA SERT DÜŞÜŞ

Yükselen faiz ortamı konut piyasasını da doğrudan etkiledi. MBA verilerine göre mortgage başvuruları geçen haftaya kıyasla yüzde 8,5 geriledi. Özellikle yeniden finansman taleplerindeki düşüş, toplam başvuruların sert şekilde azalmasına neden oldu.

TRUMP'TAN FAİZ MESAJI

Mortgage faizlerindeki yükseliş, Kevin Warsh'ın Jerome Powell'ın yerine Fed Başkanı olarak göreve başlamasıyla aynı döneme denk geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Powell'ı uzun süredir faizleri yüksek tutmakla eleştiriyordu.

Warsh'ın Beyaz Saray'daki yemin töreninin ardından açıklama yapan Trump, faiz oranlarının düşmesini beklediğini ifade etti. Ancak piyasalarda, Fed'in yıl sonuna kadar yeniden faiz artırabileceği yönündeki beklentiler güç kazanmaya başladı.

TAHVİL GETİRİLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Mortgage faizleri doğrudan Fed'in kısa vadeli politika faizine bağlı olmasa da, büyük ölçüde ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirilerini takip ediyor.

Öte yandan tahvil getirileri, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine yönelik anlaşma beklentileri nedeniyle hafta içinde bir miktar gerileme gösterdi.