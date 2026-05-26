ECB: Haziran’da faiz artışı gündeme gelmeli

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Isabel Schnabel, yaptığı değerlendirmede mevcut ekonomik şokun artık göz ardı edilemeyecek seviyeye ulaştığını belirtti. Schnabel, "Yaşanan şokun boyutu ve etkisinin kalıcılığı dikkate alındığında, mevcut tabloyu görmezden gelmek mümkün değil. Şu anki veriler ışığında Haziran ayında faiz artışı gerekebilir" ifadelerini kullandı.

Salı günü AMB'nin internet sitesinde yayımlanan röportajda Schnabel, savaş bugün sona erse bile enerji altyapısında ve küresel tedarik zincirlerinde ciddi hasar oluştuğunu vurguladı.

"ENERJİ ŞOKU BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE"

Schnabel, enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmanın geçici olmaktan çıktığını belirterek, petrol fiyatlarının hızlı şekilde normale döneceği yönündeki beklentilerin zayıfladığını söyledi. Yetkili, "Tarihsel ölçütlerle kıyaslandığında oldukça büyük bir enerji şokuyla karşı karşıyayız" değerlendirmesinde bulundu.

Enerji maliyetlerindeki yükselişin Euro Bölgesi genelinde enflasyonu artırması nedeniyle, piyasalar Avrupa Merkez Bankası 11 Haziran Faiz Toplantısı kapsamında AMB'nin politika faizini 25 baz puan artırmasını bekliyor.

Bununla birlikte bazı AMB yetkilileri, savaşın ekonomik büyüme üzerindeki olası baskıları nedeniyle aşırı sıkı para politikasının risk oluşturabileceği konusunda uyarıyor.