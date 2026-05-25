Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD ile İran'ın uzlaşı sağlamaya yaklaştığı yönündeki açıklamalarla haftaya pozitif seyirle başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 25 Mayıs 2026 11:01

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 yükselişle 628 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,2 değer kazancıyla 25.180 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 49.450 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1 artışla 8.194 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 1,3 kazançla 18.215 puanda bulunuyor. İngiltere borsasında bugün tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la müzakerelerin düzenli ve yapıcı şekilde ilerlediğini belirterek, iyi bir anlaşma için acele etmeyeceklerine işaret etmesi, tarafların uzlaşı masasından el sıkışarak ayrılabileceğine olan beklentileri güçlendirdi.

Beyaz Saray'ın ABD ile İran arasındaki olası anlaşma için "iyi bir noktada" olduklarını ancak anlaşmanın tamamlanmasının günler sürebileceğini bildirmesi ve New York Times (NYT) gazetesinin, ABD ile İran'ın "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması" konusunda uzlaşmaya vardıkları iddiası, söz konusu iyimserliği besledi.

Bunu takiben iki ülkenin Hürmüz Boğazı'nın yeniden tam kapasiteyle işlerlik kazanmasına ve petrol arzının kesintisiz sürdürülmesine yönelik bir uzlaşıya yaklaşılabileceğine dair beklentiler güç kazandı.

Bölge genelinde enerji fiyatlarının gerilemesi, enflasyon baskılarını hafifletebileceğine yönelik iyimserlik oluştururken piyasalarda Avrupa Merkez Bankasına (ECB) yönelik sıkılaşma beklentileri güçlü kalmaya devam etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

