Borsada alımlar hızlandı: BIST 100 ve bankacılık endekslerinde yükselişler yüzde 2'yi aştı

Borsa İstanbul, mutlak butlan kararının ardından güne satış baskısıyla başladı. Gün içerisinde hızlanan tepki alımlarıyla birlikte piyasada toparlanma görüldü. BIST 100 endeksi kayıplarını geri alarak 13 bin 359 puana yükselirken, bankacılık endeksi ve ana sektör hisselerinde yükseliş yüzde 2’yi aştı. Gün içi yükselişe özellikle ulaştırma ve sanayi sektörü hisseleri öncülük etti.

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 10:05

Son Güncelleme Tarihi 22 Mayıs 2026 11:17

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,50 azalışla 12.966,26 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,05 değer kaybederek 13.163,88 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 197,63 puan ve yüzde 1,50 azalışla 12.966,26 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,20, holding endeksi yüzde 1,51 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 5,05 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Bölgede gerilimlerin önceki haftalara göre sakin kalmayı sürdürmesi tarafların her an anlaşma sağlayabileceğine ilişkin iyimserliklerin sürmesine katkı verirken, müzakerelere ilişkin risklerin devam etmesi, yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel beklenti anketi, ticaret dengesi, reel kesim güven endeksinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.800 ve 12.700 puanın destek, 12.600 ve 12.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

