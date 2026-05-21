Bundesbank: Ekonomide durgunlaşma beklentisi

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), artan enerji fiyatları ile Orta Doğu'daki savaş kaynaklı belirsizliklerin etkisiyle enflasyonun yükseliş eğiliminde olduğunu ve ekonomik büyümenin ikinci çeyrekte yatay seyretmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 14:41

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank), ekonomiye yönelik mayıs ayı raporu yayımlandı.

Raporda, Orta Doğu'daki savaşın etkilerinin mevcut çeyrekte Alman ekonomisini daha geniş ve hissedilir şekilde baskıladığı, bu doğrultuda ikinci çeyrekte durgunluk beklendiği belirtildi.

Bankanın raporunda, "İran ile savaş nedeniyle ekonomik üretimin ikinci çeyrekte durağanlaşması muhtemeldir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Orta Doğu'daki savaşın ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin boyutunun, çatışmaların süresine bağlı olduğuna işaret edilen raporda, yükselen enerji fiyatlarının hane halkı talebi ile şirketlerin yatırım ve üretim planları üzerinde baskı oluşturduğu anlatıldı.

ENFLASYON, OCAK 2024'TEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Raporda, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle nisan ayında yüzde 2,9'a ulaşan enflasyonun, Ocak 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktığı anımsatıldı.

Bu yükselişin özel tüketimi tetiklediği ifade edilen raporda, enflasyon oranının gelecek aylarda da yüksek seyredeceği tahmininde bulunuldu.

Akaryakıt vergilerindeki geçici indirimlerin mayıs ve haziran aylarında kısmi rahatlama sağlayabileceğine işaret edilen raporda, buna karşın artan enerji, üretim ve nakliye maliyetlerinin zamanla gıda fiyatlarına ve hizmet sektörüne yansıyacağı uyarısında bulunuldu.

Ayrıca raporda savaşın tetiklediği faiz artışlarının özel yatırımların önünde başka bir engel oluşturduğunun altı çizildi.

Alman sanayisinin mart ayında güçlü siparişler alarak kısa vadede dayanıklılık gösterdiğine işaret edilen raporda, bu durumun şirketlerin savaş kaynaklı malzeme kıtlığı beklentisiyle siparişlerini öne çekmesinden kaynaklanmış olabileceği vurgulandı.

Raporda, yüksek enerji fiyatları ve tedarik zinciri darboğazları nedeniyle sanayideki bu direncin kısa ömürlü olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığının verilerine de yer verilen raporda yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüyen Alman ekonomisinin, ikinci çeyrekte İran Savaşı'nın etkileri nedeniyle ciddi darbe alacağı yönündeki resmi uyarılar hatırlatıldı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ ABLUKA KÜRESEL PİYASALARI ZORLUYOR

Raporda, küresel fosil yakıt taşımacılığının beşte birinin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapatılmasının, küresel enerji fiyatlarında keskin artışlara yol açtığı vurgulandı.

Brent petrolün varil fiyatının savaş öncesine göre yüzde 63, yılbaşına göre ise yüzde 88 artışla 117 dolar seviyelerine ulaştığı belirtilen raporda, dizel ve gaz yağı gibi ürünlerin daha da pahalılaştığı bildirildi.

Avrupa'nın petrol rezervlerinin şu an için yeterli seviyede olduğu anlatılan raporda Basra Körfezi'nden arz kesintilerinin sürmesi durumunda tedarik durumunun giderek gerileyeceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, artan maliyetlerin küresel satın alma yöneticileri endekslerine (PMI) de yansıdığı, iş dünyası beklentilerinin kötüleştiği ve gelişmiş ülkelerde tüketici enflasyonunun nisan itibarıyla yüzde 3,4'e tırmandığı bilgisine yer verildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

