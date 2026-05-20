Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 3'e yükseldi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon nisan ayında hizmetler ve enerji maliyetlerindeki artışın etkisiyle yüzde 3 seviyesine ulaştı.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2026 13:02

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) Nisan ayı enflasyonu nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon, nisanda yüzde 3'e çıktı. Enflasyon, nisanda aylık bazda ise yüzde 1 oldu.

Piyasa beklentisi de enflasyonun geçen ay yıllık bazda yüzde 3, aylık bazda yüzde 1 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde nisanda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü.

Nisan ayında enflasyondaki artış büyük ölçüde hizmet sektörü ve enerji ürünleri fiyatlarının yükselişinden kaynaklandı.

AB'de ise yıllık enflasyon nisanda yüzde 3,2 olurken aylık enflasyon yüzde 0,9 seviyesinde belirlendi.

Enflasyon, nisanda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da yüzde 2,5, İtalya'da yüzde 2,8 ve İspanya'da yüzde 3,5 oldu.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

