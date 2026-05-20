Asya borsalarında düşüş! Yükselen tahvil faizleri ve Nvidia bilançosu baskı yaratıyor

ABD tahvil faizleri son yılların en yüksek seviyelerine yaklaşırken, 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,687 ile son 16 ayın zirvesini gördü. 30 yıllık tahvil faizi ise yüzde 5,198 seviyesine çıkarak 2007'den bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Tahvil piyasalarındaki satış dalgası, hisse senedi piyasaları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyor.

Güçlenen doların etkisiyle yatırımcıların güvenli liman arayışı hız kazanırken, dolar endeksi altı haftanın en yüksek seviyelerine yakın seyrediyor. Altın fiyatları ise doların güçlenmesiyle gerileyerek ons başına 4 bin 463 dolar seviyesine indi.

Piyasalarda dikkatler bugün bilanço açıklayacak olan NVIDIA hisselerine çevrildi. Analistler, şirketin ilk çeyrek gelirlerinin yaklaşık yüzde 80 artışla 79 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Açıklanacak finansal sonuçların özellikle teknoloji hisseleri ve Nasdaq endeksi üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

Uzmanlar, küresel piyasalardaki geri çekilmeyi güçlü yükselişlerin ardından gelen teknik düzeltme hareketi olarak değerlendirirken, yatırımcıların teknoloji şirketlerinden gelecek sinyallere göre pozisyon aldığı belirtiliyor.

Enerji piyasalarında ise jeopolitik gelişmeler etkisini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı hafif geri çekilmeye rağmen 110 doların üzerinde kalmaya devam etti. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve İran'a yönelik olası yeni müdahale senaryoları enerji piyasalarında belirsizliği artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile diplomatik temaslara alan açmak amacıyla askeri operasyonu ertelediğine yönelik açıklamaları dikkat çekerken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in, Trump'ın ziyaretinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Pekin'de görüşmeye hazırlanması da piyasalar tarafından yakından izleniyor.

Asya borsalarında ise negatif görünüm öne çıktı. MSCI Asya-Pasifik endeksi yüzde 0,7 gerilerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,6 düşüş kaydetti. Güney Kore'de KOSPI endeksi yüzde 2 değer kaybederken, Çin'de CSI 300 endeksi yüzde 0,4 ve Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Küresel piyasalarda yükselen tahvil faizleri, jeopolitik riskler ve teknoloji şirketlerinin finansal sonuçlarına yönelik beklentilerin kısa vadede dalgalı seyrin devam edeceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.