Japon yeni için müdahale sinyalleri yetersiz kaldı: Dolar/yen 160 sınırına yaklaştı

Japonya’nın para birimi yeni desteklemek amacıyla yaptığı müdahaleler ve üst düzey yetkililerden gelen açıklamalar piyasalarda kalıcı etki yaratmadı. Dolar karşısında değer kaybetmeyi sürdüren yen, yeniden müdahale ihtimalini gündeme taşıdı.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2026 09:14

Son bir yıldır baskı altında kalan Japon yeni, Japonya'yı döviz piyasasına doğrudan müdahaleye yöneltmişti. Ancak son müdahalelerin etkisinin kısa sürede zayıflaması, piyasalarda yeni adımların gelip gelmeyeceği sorusunu yeniden öne çıkardı.

Japon hükümeti resmi olarak müdahaleyi doğrulamasa da konuya yakın kaynaklar, döviz piyasasına ilk müdahalenin 30 Nisan'da başladığını belirtiyor. Japonya Merkez Bankası'nın hesaplarına yönelik analizler ise müdahalenin mayıs ayı başına kadar sürdüğünü ve yaklaşık 10 trilyon yenlik (63 milyar dolar) bir maliyet oluşturduğunu ortaya koydu.

Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Paris'te düzenlenen G-7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısında yaptığı açıklamada, gerekli görülmesi halinde yeni desteklemek için piyasaya yeniden müdahale edebileceklerini söyledi. Katayama, G-7 ülkelerinden bu konuda anlayış gördüklerini belirterek "Gerekirse kararlı adımlar atacağız" mesajı verdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda ile yaptığı görüşmenin ardından, BOJ'un para politikasını başarılı şekilde yönettiğine inandığını ifade etti. Bessent ayrıca Japon ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu ve aşırı döviz hareketlerinin istenmeyen bir durum olduğunu söyledi.

Ancak hem müdahale sinyalleri hem de açıklamalar piyasada yalnızca kısa süreli etki yarattı. Katayama'nın açıklamaları sonrasında kısa süre değer kazanan yen, birkaç saat içinde yeniden geriledi.

Çarşamba günü Tokyo işlemlerinde dolar/yen paritesi 158,90 seviyelerinde işlem görürken, yatırımcıların yeni bir müdahale için kritik eşik olarak değerlendirdiği 160 seviyesine yeniden yaklaştı.

Öte yandan Morgan Stanley analistleri, Japonya Merkez Bankası'nın alacağı kararlara bağlı olarak dolar/yen kurunun 170 seviyesine yükselebileceği ya da 140 seviyesine kadar gerileyebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

