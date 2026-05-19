Avrupa piyasalarında saat 10.10 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 artışla 613 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 10.380 puanda seyrediyor.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,8 değer kazanımıyla 24.444 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 artışla 48.735 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 8.024 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 kazançla 17.808 puanda bulunuyor.
Trump'ın İran'a yönelik planlanan saldırıyı bir süreliğine ertelediğini duyurmasının ardından Avrupa borsaları pozitif seyrediyor.
Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra ekonomik veriler yakından takip ediliyor. İngiltere'de işsizlik oranı ocak-mart döneminde yüzde 5'e yükseldi.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde ticaret dengesi ve ABD'de bekleyen konut satışları verilerinin takip edileceğini belirtti.