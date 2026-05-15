CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,88 değer kaybederek 14.369,23 puana düştü.

AA

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2026 13:12

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 275,47 puan ve yüzde 1,88 düşüşle 14.369,23 puana indi.

Toplam işlem hacmi 76 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,67, holding endeksi yüzde 1,48 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,29 ile kimya petrol plastik, en fazla kaybeden ise yüzde 7,12 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda dün yapay zeka ve teknoloji şirketlerinde görülen sert yükselişler bugün yerini artan petrol fiyatlarının tetiklediği enflasyonist endişelerden ve tahvil faizlerindeki yükselişlerden kaynaklı satış baskısına bıraktı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı Rus petrol ihracatı Nisan’da rekor kırdı: Gölge filo sevkiyatları zirveye ulaştı 14 Mayıs 2026 14:42
ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması ABD Hazine Bakanı’ndan Hürmüz yorumu: “Çin’in çıkarı boğazın yeniden açılması” 14 Mayıs 2026 14:09
ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı ABD ordusuna bütçe açığı iddiası: Eğitim programlarını kısıtladı 14 Mayıs 2026 11:41
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 14 Mayıs 2026 10:49
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 10:01
Borsada dikkat çeken hareket: 7 hissede... Borsada dikkat çeken hareket: 7 hissede... 14 Mayıs 2026 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 14 Mayıs 2026 09:31
ABD’den Küba’ya 100 milyon dolarlık insani yardım teklifi ABD'den Küba'ya 100 milyon dolarlık insani yardım teklifi 14 Mayıs 2026 09:14
Japonya’da enerji krizi bütçeyi zorluyor: Ek harcama ve faiz artışı baskısı artıyor Japonya’da enerji krizi bütçeyi zorluyor: Ek harcama ve faiz artışı baskısı artıyor 14 Mayıs 2026 09:07
Bakır fiyatlarında kar satışı: Ralli sonrası emtia piyasalarında geri çekilme! Bakır fiyatlarında kar satışı: Ralli sonrası emtia piyasalarında geri çekilme! 14 Mayıs 2026 08:56
ABD Senatosu’ndan dikkat çeken adım: Hükümet kapanırsa senatör maaşları duracak ABD Senatosu’ndan dikkat çeken adım: Hükümet kapanırsa senatör maaşları duracak 14 Mayıs 2026 08:53
Hürmüz krizi Körfez lojistiğini değiştirdi: Binlerce kamyon karayolu taşımacılığına geçti Hürmüz krizi Körfez lojistiğini değiştirdi: Binlerce kamyon karayolu taşımacılığına geçti 14 Mayıs 2026 08:52
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.372,7200 Değişim 187,75 Son veri saati:
Düşük 14350,68 Yüksek 14538,43
Açılış
45,5475 Değişim 0,1162 Son veri saati:
Düşük 45,4346 Yüksek 45,5508
Açılış
53,0923 Değişim 0,2469 Son veri saati:
Düşük 53,0056 Yüksek 53,2525
Açılış
6.654,3320 Değişim 191,697 Son veri saati:
Düşük 6636,731 Yüksek 6828,428
Açılış
113,3940 Değişim 10,2690 Son veri saati:
Düşük 112,5442 Yüksek 122,8132
Açılış
BİST En Aktif Hisseler