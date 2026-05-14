CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde ABD-İran arasında kalıcı barış için olumlu aşama kaydedilebileceğine ilişkin beklentilerin devam etmesi ve teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişlerin küresel piyasalardaki risk iştahını artırmasıyla pozitif seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 14 Mayıs 2026 10:49

Küresel piyasalarda, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle risk iştahı artarken, gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşecek görüşmeye çevrildi.

Avrupa borsaları da Trump'ın Çin ziyaretinde ABD-İran arasında kalıcı barış için olumlu aşama kaydedilebileceğine ilişkin beklentilerin devam etmesiyle pozitif seyrediyor.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, İngiltere'de 1. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde gerçekleşirken, yıllık yüzde 1,1 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Önceki çeyreklik dönemdeki ekonomik büyüme yüzde 0,2 olurken, yıllık bazda yüzde 1 olmuştu.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,4 yükselişle 613 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.330 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,98 değer kazancıyla 24.370 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 49.763 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 artışla 8.052 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,7 kazançla 17.778 puanda bulunuyor.

Analistler, bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini belirtti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı düştü Altının kilogram fiyatı düştü 13 Mayıs 2026 16:54
AB’nin enerji faturası jeopolitik gerilimler nedeniyle 35 milyar avro yükseldi AB'nin enerji faturası jeopolitik gerilimler nedeniyle 35 milyar avro yükseldi 13 Mayıs 2026 16:08
İran’dan Hürmüz Boğazı mesajı: Ekonomik gücümüzü ikiye katlayacak İran’dan Hürmüz Boğazı mesajı: “Ekonomik gücümüzü ikiye katlayacak” 13 Mayıs 2026 15:51
OPEC’in günlük ham petrol üretimi azaldı OPEC'in günlük ham petrol üretimi azaldı 13 Mayıs 2026 15:08
Borsa İstanbul’da manipülasyon iddiası: 2 gözaltı kararı Borsa İstanbul'da manipülasyon iddiası: 2 gözaltı kararı 13 Mayıs 2026 14:50
Avrupa Merkez Bankası’ndan yapay zeka uyarısı: Siber saldırı riskine karşı bankaları uyardı Avrupa Merkez Bankası'ndan yapay zeka uyarısı: Siber saldırı riskine karşı bankaları uyardı 13 Mayıs 2026 14:37
ABD-Çin ticaret görüşmeleri Seul’de yeniden başladı: Trump’ın Çin ziyareti öncesi kritik temas! ABD-Çin ticaret görüşmeleri Seul’de yeniden başladı: Trump’ın Çin ziyareti öncesi kritik temas! 13 Mayıs 2026 14:30
IEA: Küresel petrol arzı savaşın etkisiyle günlük 1,8 milyon varil geriledi IEA: Küresel petrol arzı savaşın etkisiyle günlük 1,8 milyon varil geriledi 13 Mayıs 2026 14:12
Morgan Stanley, S&P 500 yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti Morgan Stanley, S&P 500 yıl sonu hedefini yukarı yönlü revize etti 13 Mayıs 2026 13:19
Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi yükseldi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi yükseldi 13 Mayıs 2026 12:47
Yabancının en fazla alım ve satım yaptığı 10 hisse belli oldu Yabancının en fazla alım ve satım yaptığı 10 hisse belli oldu 13 Mayıs 2026 12:27
IEA, petrol arz kaybı tahminini günlük 3,6 milyar olarak güncelledi IEA, petrol arz kaybı tahminini günlük 3,6 milyar olarak güncelledi 13 Mayıs 2026 11:50
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.697,5900 Değişim 98,69 Son veri saati:
Düşük 14611,95 Yüksek 14710,64
Açılış
45,4402 Değişim 0,0441 Son veri saati:
Düşük 45,3949 Yüksek 45,439
Açılış
53,3627 Değişim 0,1546 Son veri saati:
Düşük 53,2348 Yüksek 53,3894
Açılış
6.884,4800 Değişim 73,508 Son veri saati:
Düşük 6819,722 Yüksek 6893,23
Açılış
127,6824 Değişim 3,1932 Son veri saati:
Düşük 126,0881 Yüksek 129,2813
Açılış
BİST En Aktif Hisseler