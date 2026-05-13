Yabancının en fazla alım ve satım yaptığı 10 hisse belli oldu

Borsa İstanbul, Nisan ayına ilişkin yabancı banka, aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına yapılan işlemleri açıkladı.

Nisan ayında yabancı yatırımcılar pay piyasasında toplam 46,291 milyar dolar alış, 45,028 milyar dolar satış gerçekleştirdi. Aynı dönemde en yüksek işlem hacmi Yıldız Pazar'da kaydedildi.

Yabancı yatırımcıların Yıldız Pazar işlemlerinde 38 milyar 63 milyon dolarlık alışa karşılık 36 milyar 812 milyon dolarlık satış yapıldığı görüldü. Alt Pazar tarafında ise 31,4 milyon dolar alışa karşı 22,8 milyon dolar satış gerçekleşti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Borsa İstanbul Yıldız Pazar verilerine göre yabancı yatırımcılar 2026 yılı Nisan ayında net alımda ilk sıraya Astor Enerji'yi yerleştirdi. Şirket 366 milyon dolar ile listenin zirvesinde yer aldı.

Aselsan 275 milyon dolar net alımla ikinci sırada bulunurken, Tüpraş 130 milyon dolar ile üçüncü sıraya yerleşti.

İş Bankası C grubu hisselerinde 80 milyon dolar, Gülermak'ta 64 milyon dolar, Türk Hava Yolları'nda 48 milyon dolar, BİM'de 44 milyon dolar, Migros'ta 43 milyon dolar ve Koç Holding'de 38 milyon dolar net alım yapıldı.

EN ÇOK SATIŞ YAPILAN HİSSELER

Net satış tarafında ise Türk Altın İşletmeleri 71 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı.

Tera Yatırım Menkul Değerler 57 milyon dolar, TAV Havalimanları 32 milyon dolar, Akbank 23 milyon dolar ve Kiler Holding 21 milyon dolar net satışla öne çıktı.

Efor Yatırım, Destek Finans Faktoring, Altınkılıç Gıda ve Anadolu Efes de net satış yapılan diğer hisseler arasında yer aldı.