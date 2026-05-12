ECB Üyesi Nagel’den faiz mesajı: Enflasyon riski artarsa müdahale kaçınılmaz

Zürih'te değerlendirmelerde bulunan Nagel, özellikle İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını yukarı çekmesinin, fiyat istikrarı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Bu tür etkilerin kalıcı hale gelmesi durumunda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) harekete geçmek zorunda kalacağını ifade etti.

Nagel, Haziran ayında yapılacak toplantıya işaret ederek, karar öncesinde yeni ekonomik verilerin ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini belirtti. "Eğer etkiler güçlü ve kalıcı olur, uzun vadeli enflasyon beklentilerini bozma riski ortaya çıkarsa, görevimiz gereği buna yanıt vermek zorundayız" dedi.

Piyasalarda ECB'nin bir sonraki toplantısında çeyrek puanlık faiz artışı ihtimali öne çıkarken, kurum içindeki bazı üyelerin daha sıkı para politikasına destek verdiği ifade ediliyor.

Nagel ayrıca, mevcut ekonomik çerçevede faiz artırımlarının temel senaryoya dahil olduğunu belirterek, "Zaten iki faiz artışı içeren bir ana senaryodan bahsediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.