CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kazanarak 15.105,38 puana çıktı.

Oluşturma Tarihi 11 Mayıs 2026 13:22

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 42,73 puan ve yüzde 0,28 artışla 15.105,38 puan oldu.

Toplam işlem hacmi 107,6 milyar lira olurken, bankacılık endeksi yüzde 0,20, holding endeksi ise yüzde 0,33 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 3,36 ile metal ana sanayi, en fazla değer kaybeden yüzde 6,92 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD-İran arasındaki diplomatik süreç piyasaların odağında kalmaya devam ediyor. Tarafların anlaşamaması küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalara paralel negatif bir seyir izleyerek 14.991,66 puana kadar geriledi. Bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçen endeks günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, ABD'de 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 15.200 ve 15.300 puanın direnç, 15.000 ve 14.900 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD ve Çin, ticaret müzakereleri için Güney Kore’de buluşuyor: Zirve öncesi kritik görüşme... ABD ve Çin, ticaret müzakereleri için Güney Kore’de buluşuyor: Zirve öncesi kritik görüşme... 11 Mayıs 2026 07:45
Asya borsalarında karışık seyir: KOSPI rekor kırarken petrol fiyatları yükseldi Asya borsalarında karışık seyir: KOSPI rekor kırarken petrol fiyatları yükseldi 11 Mayıs 2026 07:42
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 08 Mayıs 2026 16:53
Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu? Altının kilogram fiyatı kaç TL oldu? 08 Mayıs 2026 16:47
ABD’de istihdam beklentiyi aştı ABD'de istihdam beklentiyi aştı 08 Mayıs 2026 15:49
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 08 Mayıs 2026 13:18
Güney Kore’den Hürmüz’deki aksamalar nedeniyle gemilere gümrük vergisi muafiyeti Güney Kore'den Hürmüz'deki aksamalar nedeniyle gemilere gümrük vergisi muafiyeti 08 Mayıs 2026 11:34
Küresel piyasalarda gözler ABD’deki tarım dışı istihdam verisinde Küresel piyasalarda gözler ABD'deki tarım dışı istihdam verisinde 08 Mayıs 2026 11:08
Benin’de akaryakıt krizi derinleşiyor: Fiyat artışı halkı yürüme noktasına getirdi Benin’de akaryakıt krizi derinleşiyor: Fiyat artışı halkı yürüme noktasına getirdi 08 Mayıs 2026 10:05
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 08 Mayıs 2026 10:01
Japonya hizmet sektöründe büyüme yavaşladı: PMI 11 ayın en düşük seviyesine geriledi Japonya hizmet sektöründe büyüme yavaşladı: PMI 11 ayın en düşük seviyesine geriledi 08 Mayıs 2026 09:54
Çin Merkez Bankası’ndan rekor altın alımı: 2024’ten bu yana en güçlü talep piyasaları hareketlendirdi Çin Merkez Bankası’ndan rekor altın alımı: 2024’ten bu yana en güçlü talep piyasaları hareketlendirdi 08 Mayıs 2026 09:51
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
15.128,0300 Değişim 149,21 Son veri saati:
Düşük 14991,66 Yüksek 15140,87
Açılış
45,3847 Değişim 0,0622 Son veri saati:
Düşük 45,3245 Yüksek 45,3867
Açılış
53,4716 Değişim 0,1631 Son veri saati:
Düşük 53,3578 Yüksek 53,5209
Açılış
6.812,0510 Değişim 97,801 Son veri saati:
Düşük 6781,43 Yüksek 6879,231
Açılış
117,4703 Değişim 3,7268 Son veri saati:
Düşük 115,4084 Yüksek 119,1352
Açılış
BİST En Aktif Hisseler