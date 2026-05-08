Fed verileri dikkat çekti: Japonya yeni desteklemek için ABD tahvili mi sattı?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımladığı verilere göre, yabancı resmi kurumlar ve uluslararası hesaplar adına tutulan ABD Hazine tahvillerinin toplamı 6 Mayıs haftasında 8,7 milyar dolar azalarak 2,73 trilyon dolara geriledi. Aynı dönemde Japonya Maliye Bakanlığı'nın yeni desteklemek amacıyla yaklaşık 54,7 milyar dolarlık müdahalede bulunduğu tahmin ediliyor.

Fed bilançosundaki bu düşüş, Japonya'nın döviz piyasasına müdahale ederken ABD tahvili satmış olabileceği yönündeki değerlendirmelerle örtüşüyor. Uzmanlara göre Japonya'nın ABD tahvil varlıklarında yaşanabilecek olası bir azalma, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve İran kaynaklı jeopolitik risklerin ABD bütçe açığını büyütebileceği endişeleriyle birlikte, ABD tahvil faizleri üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratabilir.

Japonya, ABD Hazine tahvillerini elinde bulunduran ülkeler arasında ilk sırada yer alıyor. Yenin yüksek likiditeye sahip olması nedeniyle Japon yetkililerin para birimini desteklemek için genellikle büyük ölçekli müdahalelerde bulunması gerekiyor.

Sidney merkezli National Australia Bank kıdemli döviz stratejisti Rodrigo Catril ise değerlendirmesinde, Fed hesaplarındaki hareketin Japonya Maliye Bakanlığı'nın müdahale talimatıyla bağlantılı göründüğünü belirtti. Catril, müdahalelerin geçmişte düzensiz gerçekleştiğini ancak bunun kalıcı bir eğilime dönüşmesi halinde ABD Hazine piyasası açısından risk oluşturabileceğini ifade etti.