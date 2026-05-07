ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları artış göstermesine rağmen piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Açıklanan veriler, yüksek faiz ortamına rağmen iş gücü piyasasındaki güçlü görünümün sürdüğüne işaret etti.

Oluşturma Tarihi 07 Mayıs 2026 15:49

ABD Çalışma Bakanlığı'nın yayımladığı verilere göre, 2 Mayıs ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusu yapanların sayısı 10 bin kişi artarak 200 bine çıktı. Piyasalarda beklenti başvuruların 205 bin seviyesine yükseleceği yönündeydi. Böylece veri tahminlerin altında gerçekleşti.

ÖNCEKİ VERİLERDE REVİZYONA GİDİLDİ

Bir önceki haftaya ilişkin verilerde de güncelleme yapıldı. Daha önce 189 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 190 bin olarak revize edildi.

İş gücü piyasasındaki kısa vadeli hareketleri daha sağlıklı değerlendirmek amacıyla takip edilen dört haftalık ortalama başvuru sayısı ise 4 bin 500 kişilik düşüşle 203 bin 250 seviyesine geriledi.

Önceki döneme ait dört haftalık ortalama veri de 207 bin 500'den 207 bin 750'ye çıkarıldı.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA GÜÇLÜ GÖRÜNÜM SÜRÜYOR

Açıklanan son veriler, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen ABD iş gücü piyasasının dirençli yapısını koruduğunu ortaya koydu. İşsizlik başvurularındaki sınırlı artışın, ekonomide yavaşlama endişelerinin sürdüğü bir dönemde dikkat çektiği değerlendirildi.

Yüksek faiz ortamına rağmen iş gücü piyasasının güçlü kalması, ABD Merkez Bankası'nın para politikası açısından da yakından izleniyor.

Analistler, başvuru sayılarının halen tarihsel olarak düşük seviyelerde bulunmasının şirketlerin çalışanlarını elde tutma eğilimini sürdürdüğünü gösterdiğini belirtiyor. İşverenlerin işe alımlarda daha temkinli hareket ettiği ancak geniş çaplı işten çıkarmalardan kaçındığı ifade ediliyor.

SİGORTALI İŞSİZ SAYISI GERİLEDİ

25 Nisan ile sona eren haftada mevsimsellikten arındırılmış sigortalı işsizlik oranı yüzde 1,2 seviyesinde sabit kaldı.

Aynı dönemde sigortalı işsiz sayısı 10 bin kişi azalarak 1 milyon 766 bine düştü.

Önceki haftaya ilişkin sigortalı işsiz sayısı verisi de revize edildi. Daha önce 1 milyon 785 bin olarak açıklanan rakam 1 milyon 776 bine çekildi.

Dört haftalık ortalama sigortalı işsiz sayısı ise 5 bin 250 kişilik düşüşle 1 milyon 789 bin 750 seviyesine geriledi.

FED'İN FAİZ POLİTİKASI AÇISINDAN YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

ABD'de açıklanan işsizlik verileri, yalnızca istihdam piyasasının görünümü açısından değil, ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası bakımından da önem taşıyor.

İş gücü piyasasının güçlü görünümünü koruması, enflasyon baskılarının tamamen ortadan kalkmadığı yönündeki değerlendirmeleri destekliyor.

Ekonomistler, işsizlik başvurularında sert yükseliş yaşanmamasının ABD ekonomisinin kontrollü büyüme sürecini sürdürdüğüne işaret ettiğini belirtiyor. Önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerinin ise piyasalardaki yön arayışı açısından belirleyici olması bekleniyor.

Verilerin ardından finans piyasalarında ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik endişelerin bir miktar azaldığı görülürken, yatırımcıların odağında Fed'in olası faiz indirimi takvimi bulunmayı sürdürüyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

