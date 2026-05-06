Rusya ekonomisinde daralma sinyali: Hizmet ve imalat PMI verileri zayıflığı gösteriyor

Rusya ekonomisinde yavaşlama işaretleri güçlenmeye devam ediyor. S&P Global’in açıkladığı nisan ayı PMI verilerine göre, hem hizmet hem de imalat sektörlerinde daralma eğilimi sürüyor.

Oluşturma Tarihi 06 Mayıs 2026 14:09

Hizmet PMI İş Aktivitesi Endeksi nisanda 49,7 olarak kaydedildi. Mart ayında 49,5 seviyesinde bulunan endeks, sınırlı bir toparlanma göstermesine rağmen büyüme sınırı olan 50 puanın altında kalmaya devam etti. Böylece hizmet sektörü üst üste ikinci ayda da küçülme sinyali verdi.

Yeni siparişlerin beş ay sonra ilk kez düşüş göstermesi dikkat çekti. Şirketler bu gerilemenin temel nedenini müşterilerin finansal zorlukları olarak gösterirken, maliyetleri kontrol altında tutmak için yeni işe alımlarda temkinli davrandı.

İŞ DÜNYASINDA GÜVEN KAYBI

Veriler, iş dünyası güveninin Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koydu. Girdi maliyetlerindeki artış sürerken, enflasyon baskısında sınırlı bir yavaşlama gözlendi.

Tedarik maliyetleri ve ocak ayında yürürlüğe giren KDV artışı fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, satış fiyatlarındaki artışın yılın en düşük hızında gerçekleştiği belirtildi. Analistler, Merkez Bankası'nın enflasyonu kontrol altına almaya yönelik sıkı politikalarının bu süreçte etkili olduğunu değerlendiriyor.

İMALAT SEKTÖRÜ ZAYIF SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ekonomideki en belirgin zayıflık imalat sektöründe görüldü. Nisan ayında imalat PMI 48,1'e gerileyerek yılın en düşük seviyesine indi. Bu sonuçla birlikte sektör 11 aydır daralma bölgesinde kalmaya devam etti.

Şirketler üretimdeki düşüşü zayıf talep ve azalan siparişlere bağlarken, biriken iş hacmindeki gerilemenin hızlanması toparlanmanın henüz uzak olduğunu gösterdi. Üretim, sipariş ve istihdamdaki zayıflık genel faaliyet koşullarını da olumsuz etkiledi.

PETROL GELİRLERİ REEL SEKTÖRE YANSIMADI

Her ne kadar petrol fiyatlarındaki artış sayesinde ülkenin petrol gelirleri mart ayında yaklaşık iki katına çıkarak 19 milyar dolara ulaşsa da bu artışın reel ekonomiye henüz yansımadığı görülüyor.

PMI verileri, sivil ekonomide daralmanın devam ettiğini, şirketlerin istihdamı azaltmayı sürdürdüğünü ve iş dünyasında güvenin zayıf kaldığını ortaya koyuyor. Ayrıca Merkez Bankası yetkilileri, düşük işsizlik oranına rağmen ülkenin ciddi bir iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

