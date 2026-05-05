İngiltere’de uzun vadeli tahvil getirileri 30 yılın zirvesine yaklaştı

Salı günü 30 yıllık tahvil getirisi 11 baz puan artarak yüzde 5,76 seviyesine çıktı. Pazartesi günü resmi tatil nedeniyle kapalı olan piyasaların yeniden açılmasıyla birlikte, bu hareketin küresel tahvil piyasalarındaki eğilimle paralel gerçekleştiği görüldü.

Öte yandan Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimlerin de piyasa yönü üzerinde etkili olduğu değerlendiriliyor. Bölgedeki gelişmelerin kırılgan ateşkes sürecini tehdit ettiği ve petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı yarattığı ifade ediliyor.

Faiz swap piyasalarında ise bu yıl için beklentiler yukarı yönlü revize edildi. Buna göre yatırımcılar, İngiltere Merkez Bankası'nın yıl içinde yaklaşık üç kez çeyrek puanlık faiz artışı yapabileceğini öngörüyor. Geçtiğimiz hafta ise fiyatlamalar iki artış ve üçüncü artış için yaklaşık yüzde 50 ihtimal içeriyordu.