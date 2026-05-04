Morgan Stanley: Teknoloji hisselerindeki karlar, jeopolitik risk endişelerini gölgeliyor

Morgan Stanley, son bir ayda S&P 500 şirketlerine yönelik kâr beklentilerinin farklı vadelerde yukarı yönlü revize edildiğini belirtti. İkinci çeyrek için öngörülen kâr tahminlerinin yükseldiği, bunun yanı sıra 2026 yılı ve önümüzdeki 12 aylık döneme ilişkin projeksiyonlarda da artış kaydedildiği ifade edildi.

Morgan Stanley, İran kaynaklı olası bir savaşın şirket kârlılıkları üzerindeki etkisinin genel piyasa geneline yayılmaktan ziyade sektörler arasında farklı sonuçlar doğuracağını değerlendiriyor. Özellikle enerji şirketlerinin, artan petrol fiyatlarının desteğiyle kârlılıklarını artırarak endeks genelinde önemli bir katkı sağladığına dikkat çekildi.