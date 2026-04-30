CANLI BORSA
Anasayfa Finans Altın Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 712 bin liraya çıktı.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 16:43

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 561 bin 900 lira, en yüksek 6 milyon 724 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,8 artışla 6 milyon 712 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 592 bin 200 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 815 milyon 367 bin 704,72 lira, işlem miktarı ise 726,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 142 milyon 916 bin 989,72 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Dünya Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Muhafız Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler ile Sağlamoğlu Yetkili Müessese olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.592.200,00 4.556,10
En Düşük 6.561.900,00 4.524,20
En Yüksek 6.724.100,00 4.641,00
Kapanış 6.712.000,00 4.584,35
Ağırlıklı Ortalama 6.651.661,39 4.577,01
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.815.367.704,72
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 726,35
Toplam İşlem Adedi 63

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.418,6800 Değişim 184,17 Son veri saati:
Düşük 14250,26 Yüksek 14434,43
Açılış
45,1913 Değişim 0,1343 Son veri saati:
Düşük 45,0741 Yüksek 45,2084
Açılış
52,8758 Değişim 0,2965 Son veri saati:
Düşük 52,703 Yüksek 52,9995
Açılış
6.736,1320 Değişim 164,521 Son veri saati:
Düşük 6586,612 Yüksek 6751,133
Açılış
106,9754 Değişim 4,0320 Son veri saati:
Düşük 103,4102 Yüksek 107,4422
Açılış
BİST En Aktif Hisseler