Yen dolar karşısında 160 seviyesini aştı: Müdahale beklentisi güçleniyor

Haftanın başında konuşan Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Tokyo yönetiminin spekülatif hareketlere karşı son derece dikkatli olduğunu ve gerektiğinde döviz piyasalarına günün her saati müdahale etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında Başkan Kazuo Ueda, bir sonraki faiz artışının zamanlamasına ilişkin net bir mesaj vermekten kaçındı. Bu belirsizlik de yen üzerindeki baskının artmasına neden oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü sona eren toplantısının ardından yen, dolar karşısında yaklaşık %0,5 daha değer kaybederek 160,47 seviyesine geriledi ve 2024 ortasından bu yana en zayıf düzeyini gördü. Perşembe günü ise kısmi bir toparlanma yaşayarak 160,08 seviyesine kadar yükseldi.

Hatırlanacağı üzere Japon yetkililer, 2024 yılında yenin 160 seviyesini aşmasının ardından döviz piyasasına birkaç kez doğrudan müdahalede bulunmuştu.