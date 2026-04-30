CANLI BORSA
Yen dolar karşısında 160 seviyesini aştı: Müdahale beklentisi güçleniyor

Yen dolar karşısında 160 seviyesini aştı: Müdahale beklentisi güçleniyor

Japon yeni, ABD doları karşısında 160 seviyesinin üzerine çıkarak yıl içindeki en düşük noktasına geriledi. Bu sert düşüş, Japon yetkililerin döviz piyasasına müdahale edebileceği yönündeki beklentileri yeniden gündeme taşıdı. Para birimindeki değer kaybı, ülke ekonomisini yöneten isimler açısından endişe yaratmaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 30 Nisan 2026 09:08

Haftanın başında konuşan Japonya Maliye Bakanı Satsuki Katayama, Tokyo yönetiminin spekülatif hareketlere karşı son derece dikkatli olduğunu ve gerektiğinde döviz piyasalarına günün her saati müdahale etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Öte yandan Japonya Merkez Bankası'nın bu haftaki toplantısında Başkan Kazuo Ueda, bir sonraki faiz artışının zamanlamasına ilişkin net bir mesaj vermekten kaçındı. Bu belirsizlik de yen üzerindeki baskının artmasına neden oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü sona eren toplantısının ardından yen, dolar karşısında yaklaşık %0,5 daha değer kaybederek 160,47 seviyesine geriledi ve 2024 ortasından bu yana en zayıf düzeyini gördü. Perşembe günü ise kısmi bir toparlanma yaşayarak 160,08 seviyesine kadar yükseldi.

Hatırlanacağı üzere Japon yetkililer, 2024 yılında yenin 160 seviyesini aşmasının ardından döviz piyasasına birkaç kez doğrudan müdahalede bulunmuştu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.311,1900 Değişim 229,95 Son veri saati:
Düşük 14246,25 Yüksek 14476,2
Açılış
45,1926 Değişim 0,1343 Son veri saati:
Düşük 45,0741 Yüksek 45,2084
Açılış
52,7549 Değişim 0,1817 Son veri saati:
Düşük 52,703 Yüksek 52,8847
Açılış
6.636,0260 Değişim 70,882 Son veri saati:
Düşük 6586,612 Yüksek 6657,494
Açılış
105,1164 Değişim 2,6326 Son veri saati:
Düşük 103,4102 Yüksek 106,0428
Açılış
BİST En Aktif Hisseler