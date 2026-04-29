ABD’de konut başlangıçları zirvede!

Açıklanan veriler, konut sektöründe yeniden bir dengelenme sürecine girildiğine işaret ediyor. Ancak İran'daki savaşın yarattığı jeopolitik riskler, hem inşaat maliyetlerini hem de mortgage faiz oranlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Gelecek dönem inşaat faaliyetleri açısından önemli bir gösterge olan yapı izinleri ise Mart ayında yıllık bazda 1,37 milyona gerileyerek Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre dayanıklı mal siparişleri Mart ayında yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa tahmini yüzde 0,5 artış yönündeydi. Şubat ayında ise siparişlerde yüzde 1,3'lük bir düşüş yaşanmıştı.

Uçak ve savunma ekipmanları hariç tutularak hesaplanan temel sermaye malları siparişleri de yüzde 3,3 artış kaydederek 2020'den bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirdi. Uzmanlar, şirketlerin özellikle yapay zeka yatırımlarını sürdürmesiyle birlikte işletme harcamalarının yıl genelinde güçlü kalmaya devam edeceğini öngörüyor.