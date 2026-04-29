ABD’de konut başlangıçları zirvede!

ABD’de konut üretimindeki toparlanma sinyalleri güçleniyor. Mart ayında yeni konut başlangıçları yıllık bazda yüzde 10,8 artış göstererek 1,5 milyon seviyesine ulaştı ve Aralık 2024’ten bu yana en yüksek düzeyini gördü. Piyasa beklentisi ise yüzde 0,4’lük bir düşüş yönündeydi.

Oluşturma Tarihi 29 Nisan 2026 16:29

Açıklanan veriler, konut sektöründe yeniden bir dengelenme sürecine girildiğine işaret ediyor. Ancak İran'daki savaşın yarattığı jeopolitik riskler, hem inşaat maliyetlerini hem de mortgage faiz oranlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Gelecek dönem inşaat faaliyetleri açısından önemli bir gösterge olan yapı izinleri ise Mart ayında yıllık bazda 1,37 milyona gerileyerek Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesine indi.

Öte yandan, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre dayanıklı mal siparişleri Mart ayında yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıktı. Piyasa tahmini yüzde 0,5 artış yönündeydi. Şubat ayında ise siparişlerde yüzde 1,3'lük bir düşüş yaşanmıştı.

Uçak ve savunma ekipmanları hariç tutularak hesaplanan temel sermaye malları siparişleri de yüzde 3,3 artış kaydederek 2020'den bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirdi. Uzmanlar, şirketlerin özellikle yapay zeka yatırımlarını sürdürmesiyle birlikte işletme harcamalarının yıl genelinde güçlü kalmaya devam edeceğini öngörüyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Tahıl piyasasında yön değişti: ABD’de buğday yükselişe geçti Tahıl piyasasında yön değişti: ABD'de buğday yükselişe geçti 29 Nisan 2026 11:59
Orta Doğu’daki savaşın faturası 27 milyar avroyu aştı! Orta Doğu'daki savaşın faturası 27 milyar avroyu aştı! 29 Nisan 2026 11:41
AB uyardı: İran kaynaklı çatışma Avrupa’da yıllarca sürecek enerji krizini tetikleyebilir AB uyardı: İran kaynaklı çatışma Avrupa’da yıllarca sürecek enerji krizini tetikleyebilir 29 Nisan 2026 11:31
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 29 Nisan 2026 10:43
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 29 Nisan 2026 10:01
Hindistan’da havayollarından kritik uyarı: Yakıt vergisi düşmezse operasyonlar durabilir Hindistan’da havayollarından kritik uyarı: Yakıt vergisi düşmezse operasyonlar durabilir 29 Nisan 2026 09:55
Asya borsaları pozitif seyrediyor Asya borsaları pozitif seyrediyor 29 Nisan 2026 09:52
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 29 Nisan 2026 09:46
ABD Senatosu’ndan Trump’ın Küba yetkisini sınırlama girişimine ret! ABD Senatosu’ndan Trump’ın Küba yetkisini sınırlama girişimine ret! 29 Nisan 2026 09:42
ABD’de petrol ve benzin stoklarında beklentiyi aşan düşüş! ABD’de petrol ve benzin stoklarında beklentiyi aşan düşüş! 29 Nisan 2026 09:38
ABD’den terör vurgusu: 35 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı ABD'den terör vurgusu: 35 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı 29 Nisan 2026 09:19
Tahvil piyasasında alarm: Yatırımcılar ABD faizlerinin yüzde 5’i aşmasını fiyatlıyor Tahvil piyasasında alarm: Yatırımcılar ABD faizlerinin yüzde 5’i aşmasını fiyatlıyor 29 Nisan 2026 09:14
