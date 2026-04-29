Hindistan’da havayollarından kritik uyarı: Yakıt vergisi düşmezse operasyonlar durabilir

Hindistan'da havacılık sektörü, artan maliyet baskısıyla alarm veriyor. Ülkedeki havayolu şirketleri, yakıt vergilerinde indirime gidilmemesi durumunda operasyonların sürdürülemez hale gelebileceğini açıkladı.

The Hindu gazetesinin aktardığına göre, Air India, IndiGo ve SpiceJet'in yer aldığı havayolları federasyonu, merkezi hükümete yönelik bir uyarı yayımladı. Açıklamada, özellikle Orta Doğu'daki gerilimin maliyetleri artırdığına dikkat çekildi.

MALİYETLER OPERASYONLARI ZORLUYOR

Şirketler, yükselen giderler nedeniyle sektörün "operasyonları durdurma eşiğine" geldiğini ifade etti. Bu koşullar altında uçuş faaliyetlerinin devam ettirilmesinin giderek zorlaştığı vurgulandı.

VERGİ İNDİRİMİ ÇAĞRISI

Havayolu temsilcileri, ülke genelinde yakıt vergisinin düşürülmemesi halinde uçuşların ciddi şekilde aksayabileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, mevcut fiyatlandırma politikalarının sürdürülemez olduğu belirtildi.

Federasyon tarafından yapılan değerlendirmede, yakıt fiyatlarındaki kontrolsüz artışların havayolları için ağır maliyetler oluşturduğu ve bunun sonucunda bazı uçakların seferden çekilebileceği ifade edildi.