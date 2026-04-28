Borsa güne pozitif başladı

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kazanarak 14.594,01 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 14,51 puan ve yüzde 0,10 artışla 14.608,52 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,07, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile spor, en çok gerileyen yüzde 1,87 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir izliyor.

ABD/İsrail ve İran arasında ikinci ayına ulaşan çatışmalar ve gerilim yatırımcıların temel gündem maddesi olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve artan enerji maliyetleri küresel enflasyon beklentilerinin artmasına neden oluyor.

Önde gelen ekonomiler ile bunların merkez bankaları, enflasyona yönelik riskler ve enerji maliyetleri kaynaklı büyüme riskleri karşısında temkinli kalmayı sürdürüyor.

Pay piyasalarında ise yatırımcıların ABD/İsrail ve İran arasındaki sıcak çatışma ihtimallerinin azaldığını değerlendirmesi kayıpların önüne geçerken, jeopolitik endişeler yoğunlaşan bilanço sezonuyla artan risk iştahını sınırlı da olsa baskılıyor.

Analistler, Hürmüz Boğazı'na ilişkin gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyrinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de New York Fed tüketici güven endeksi, Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve konut fiyat endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.