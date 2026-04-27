CANLI BORSA
Anasayfa Finans Emtia-Döviz Çin Merkez Bankası likidite fazlasını azaltmak için 29 milyar dolarlık çekim yaptı

Çin Merkez Bankası likidite fazlasını azaltmak için 29 milyar dolarlık çekim yaptı

Çin Merkez Bankası (PBOC), bankacılık sistemindeki fazla likiditeyi dengelemek amacıyla Orta Vadeli Borç Verme İmkanı (MLF) aracılığıyla yaklaşık 29 milyar dolarlık net likidite çekimi gerçekleştirdi.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 10:19

Bu işlem, Şubat 2025'ten bu yana MLF kanalıyla yapılan ilk net çekiş olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında gerçekleştirilen bir yıllık MLF operasyonunda toplam 200 milyar yuan sistemden geri çekildi.

PBOC'nin, vadesi dolan kredilerin tamamını yenilememesiyle piyasadaki fazla likiditeyi azalttığı belirtiliyor. Ancak ekonomistler bu adımı doğrudan bir parasal sıkılaşma politikası olarak görmüyor.

"DENGELEME" ADIMI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

ANZ Bank Çin Kıdemli Stratejisti Zhaopeng Xing, merkez bankasının uzun vadeli fonlamayı azaltırken kısa vadeli likiditeyi açık piyasa işlemleri ve ters repo ihaleleriyle dengelemeye devam ettiğini ifade etti.

Son dönemde artan likidite fazlası, bankalar arası borçlanma maliyetlerini düşürerek tahvil piyasasında güçlü bir yükselişi desteklemişti. Bir yıllık MLF faiz oranı yüzde 1,5 seviyesinde bulunurken, bankaların sık kullandığı devredilebilir mevduat sertifikası (NCD) faizleri yüzde 1,44 ile tarihi düşük seviyelere geriledi.

Gecelik repo faizinin yüzde 1,23 seviyelerinde seyretmesi ise piyasadaki fonlama koşullarının oldukça gevşek kaldığını ortaya koyuyor.

"SIKILAŞMA SİNYALİ DEĞİL" YORUMU

Guosheng Securities analisti Yang Yewei, söz konusu likidite çekiminin para politikasında bir sıkılaşma hamlesi değil, zayıf kredi talebine karşı yapılan teknik bir düzenleme olduğunu belirtti.

PBOC'nin mart ayında ters repo işlemleriyle başlattığı likidite çekme sürecini nisan ayında da sürdürdüğü, böylece sistemdeki fazla fonları kademeli olarak azaltmayı hedeflediği ifade ediliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.445,8500 Değişim 28,81 Son veri saati:
Düşük 14423,88 Yüksek 14452,69
Açılış
45,0385 Değişim 0,0399 Son veri saati:
Düşük 44,9991 Yüksek 45,039
Açılış
52,8819 Değişim 0,1739 Son veri saati:
Düşük 52,7236 Yüksek 52,8975
Açılış
6.827,4230 Değişim 85,928 Son veri saati:
Düşük 6762,353 Yüksek 6848,281
Açılış
109,8612 Değişim 2,6873 Son veri saati:
Düşük 108,2209 Yüksek 110,9082
Açılış
BİST En Aktif Hisseler