Çin Merkez Bankası likidite fazlasını azaltmak için 29 milyar dolarlık çekim yaptı

Bu işlem, Şubat 2025'ten bu yana MLF kanalıyla yapılan ilk net çekiş olarak kayıtlara geçti. Nisan ayında gerçekleştirilen bir yıllık MLF operasyonunda toplam 200 milyar yuan sistemden geri çekildi.

PBOC'nin, vadesi dolan kredilerin tamamını yenilememesiyle piyasadaki fazla likiditeyi azalttığı belirtiliyor. Ancak ekonomistler bu adımı doğrudan bir parasal sıkılaşma politikası olarak görmüyor.

"DENGELEME" ADIMI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

ANZ Bank Çin Kıdemli Stratejisti Zhaopeng Xing, merkez bankasının uzun vadeli fonlamayı azaltırken kısa vadeli likiditeyi açık piyasa işlemleri ve ters repo ihaleleriyle dengelemeye devam ettiğini ifade etti.

Son dönemde artan likidite fazlası, bankalar arası borçlanma maliyetlerini düşürerek tahvil piyasasında güçlü bir yükselişi desteklemişti. Bir yıllık MLF faiz oranı yüzde 1,5 seviyesinde bulunurken, bankaların sık kullandığı devredilebilir mevduat sertifikası (NCD) faizleri yüzde 1,44 ile tarihi düşük seviyelere geriledi.

Gecelik repo faizinin yüzde 1,23 seviyelerinde seyretmesi ise piyasadaki fonlama koşullarının oldukça gevşek kaldığını ortaya koyuyor.

"SIKILAŞMA SİNYALİ DEĞİL" YORUMU

Guosheng Securities analisti Yang Yewei, söz konusu likidite çekiminin para politikasında bir sıkılaşma hamlesi değil, zayıf kredi talebine karşı yapılan teknik bir düzenleme olduğunu belirtti.

PBOC'nin mart ayında ters repo işlemleriyle başlattığı likidite çekme sürecini nisan ayında da sürdürdüğü, böylece sistemdeki fazla fonları kademeli olarak azaltmayı hedeflediği ifade ediliyor.