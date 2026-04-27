Fed başkanlığı için Kevin Warsh’ın önü açıldı: Kritik siyasi engel kaldırıldı

ABD’de Donald Trump tarafından Fed Başkanlığına aday gösterilen Kevin Warsh için önemli bir engel ortadan kalktı. Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis, daha önce karşı çıktığı adaylığa yönelik blokajını kaldırdığını duyurdu.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 09:10

Tillis, United States Department of Justice'in mevcut Fed Başkanı Jerome Powell hakkında yürütülen cezai soruşturmayı sonlandırma kararının, merkez bankasının bağımsızlığına yönelik riskleri ortadan kaldırdığını ifade etti. Bu gelişme, Powell'ın görev süresinin 15 Mayıs'ta sona ermesinin ardından Warsh'ın hızlı şekilde görevi devralmasının önünü açtı.

Senatör Tillis, Adalet Bakanlığı'ndan Powell ve Fed'e yönelik sürecin tamamen kapatılacağına dair güvence aldığını belirtti. Buna karşın, Fed müfettişliği merkez bankası binasının yenilenmesindeki maliyet artışlarına ilişkin incelemesini sürdürüyor.

Aldığı güvencelerin ardından Warsh'ın adaylığını desteklemekten memnuniyet duyacağını dile getiren Tillis, Warsh'ı "son derece güçlü bir aday" olarak nitelendirdi. Ayrıca Fed'in artık bu tartışmaları geride bırakarak asli görevlerine odaklanması gerektiğini vurguladı.

Geçtiğimiz hafta Senato Bankacılık Komitesi'nde ifade veren Warsh, Cumhuriyetçi kanattan geniş destek aldı. Tillis'in de yer aldığı komitenin adaylık oylamasını 29 Nisan'da gerçekleştirmesi planlanıyor.

Daha önce kritik oy konumunda bulunan Tillis, Powell hakkındaki soruşturma devam ettiği sürece adaylığı engelleyeceğini belirtmiş ve bu süreci Fed'in bağımsızlığına müdahale olarak değerlendirmişti. Ancak hafta sonu Adalet Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonrası bu endişelerin giderildiğini açıkladı.

Öte yandan Tillis, Fed müfettişi Michael Horowitz'in yürüttüğü incelemenin, yenileme projesinde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını ortaya koyacağına inandığını ifade etti.

Başkan Trump da soruşturmanın kapanmasının ardından Warsh'ın onay sürecinin sorunsuz ilerlemesini beklediğini dile getirdi. Powell hakkında net bir değerlendirme yapmaktan kaçınan Trump, maliyet artışlarının nedenlerinin araştırılması gerektiğini söyledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

