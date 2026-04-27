Anasayfa Finans Ekonomi Enerji krizi temiz enerjiye geçişi hızlandırdı: Çin’in yenilenebilir ihracatı rekor kırdı

Enerji krizi temiz enerjiye geçişi hızlandırdı: Çin’in yenilenebilir ihracatı rekor kırdı

İran’daki savaşın derinleştirdiği enerji krizi, petrol tedarikinde sorun yaşayan ülkeleri alternatif kaynaklara yönelmeye zorluyor. Bu süreçte birçok ülke yenilenebilir enerji seçeneklerine ağırlık verirken, küresel temiz enerji üretiminde lider konumda olan Çin yeniden ön plana çıkıyor.

Oluşturma Tarihi 27 Nisan 2026 07:22

Enerji düşünce kuruluşu Ember'in verileri, Çin'in güneş enerjisi teknolojileri, batarya sistemleri ve elektrikli araç ihracatının Mart ayında tarihin en yüksek seviyelerine ulaştığını ortaya koyuyor. Bu artış, küresel petrol arzındaki tarihi kesintinin dünya çapında temiz enerji dönüşümünü hızlandırdığını gösteriyor.

ABD ve İsrail'in Şubat sonunda İran'a yönelik gerçekleştirdiği hava operasyonlarının ardından, İran ordusunun Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması, küresel petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık yüzde 20'sini sekteye uğrattı. Çatışmaların bölgeye yayılması ve müzakere sürecinin tıkanmasıyla petrol fiyatlarındaki dalgalanma da belirgin şekilde arttı.

Özellikle Orta Doğu'ya enerji açısından bağımlı olan Asya ülkeleri, yakıt yetersizliğini hafifletmek amacıyla enerji tasarrufu tedbirleri devreye alırken çalışma saatlerini de kısaltıyor. Ülkelerin yenilenebilir enerji yatırımlarını büyütmesiyle birlikte, güneş paneli, rüzgar türbini ve elektrikli araç üretiminde dünya lideri olan Çin'in bu süreçten önemli ekonomik kazanç elde etmesi bekleniyor.

Ember'in son raporuna göre Çin, Mart ayında 68 gigawatt'lık güneş enerjisi teknolojisi ihraç ederek bir önceki rekorun yüzde 50 üzerine çıktı. Enerji krizinin en yoğun hissedildiği Asya ve Afrika'daki gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere toplam 50 ülke Çin'den yaptığı güneş enerjisi ithalatında yeni rekorlar kaydetti.

Ember kıdemli analisti Euan Graham, raporda şu değerlendirmeyi yaptı: "Fosil yakıt kaynaklı şoklar, güneş enerjisindeki yükselişi daha da hızlandırıyor. Güneş enerjisi zaten küresel ekonominin temel dinamo unsurlarından biriydi; mevcut fiyat şokları bu dönüşümü daha da ileri taşıyor."

Çin gümrük verilerine dayanan analizde, güneş enerjisi ürünleri, bataryalar ve elektrikli araçlardan oluşan "yeni üçlü" ihracat kalemlerinin Mart ayında yıllık bazda yüzde 70 büyüdüğü belirtiliyor. Bu yeni sektörler, uzun yıllar boyunca Çin'in büyümesini taşıyan tekstil, beyaz eşya ve mobilya gibi geleneksel ihracat kalemlerinin yerini alarak ekonomiye güçlü katkı sağlamaya devam ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

