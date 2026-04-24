CANLI BORSA
ABD'de küçük bankalar için sermaye kuralları esnetildi

ABD'de küçük bankalar için sermaye kuralları esnetildi

ABD'de bankacılık düzenleyici kurumları, topluluk bankalarına yönelik sermaye gerekliliklerini esneten kuralı karara bağladı.

AA

Oluşturma Tarihi 24 Nisan 2026 07:27

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Denetçi Ofisi (OCC) tarafından yapılan ortak açıklamada, topluluk bankası kaldıraç oranı çerçevesini mevcut yasal yetkiyle uyumlu şekilde değiştiren kuralın nihai hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bu değişikliğin topluluk bankalarına sermaye yeterliliğini ölçmek için daha basit bir yöntem kullanma konusunda daha fazla esneklik sağlayacağı ve düzenleme yükünü azaltacağı belirtildi.

Kuralın topluluk bankalarının kendine özgü iş modelleri ve risk profilleri dikkate alınarak hazırlandığına işaret edilen açıklamada, bu kapsamda topluluk bankaları için geçerli olan kaldıraç oranının yüzde 9'dan yüzde 8'e düşürüleceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, uyumluluk şartlarını geçici olarak karşılayamayan topluluk bankaları için tanınan sürenin iki ardışık çeyrekten dört ardışık çeyreğe çıkarılacağının altı çizildi.

Söz konusu değişikliklerin 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.335,4900 Değişim 254,90 Son veri saati:
Düşük 14243,57 Yüksek 14498,47
Açılış
45,0163 Değişim 0,0784 Son veri saati:
Düşük 44,93 Yüksek 45,0084
Açılış
52,6355 Değişim 0,1154 Son veri saati:
Düşük 52,5438 Yüksek 52,6592
Açılış
6.758,6780 Değişim 63,159 Son veri saati:
Düşük 6753,599 Yüksek 6816,758
Açılış
108,3678 Değişim 1,7673 Son veri saati:
Düşük 108,0892 Yüksek 109,8565
Açılış
BİST En Aktif Hisseler