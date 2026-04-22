Avrupa’daki göçmen sayısında rekor!

Almanya'da yapılan son araştırma Avrupa kıtasındaki göçmen nüfusun son 15 yılda 24 milyondan fazla arttığını ortaya koydu. Almanya merkezli RFBerlin'in Göç Araştırma ve Analiz Merkezi tarafından yayımlanan ve 2025 yılına ilişkin verileri içeren rapora göre AB'de ikamet eden göçmenlerin sayısı 64.2 milyona yükseldi. Böylece AB'deki göçmen sayısı 2025'te rekor seviyeye ulaştı.

Rapora göre 2025 yılında 2024 yılına göre Avrupa ülkelerine gelen göçmenlerin sayısı 2.1 milyon arttı. Eurostat ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerinden yararlanılan raporda, 2010 yılında Avrupa Birliği'ndeki göçmenlerin sayısının 40 milyon olduğuna dikkat çekildi.



ALMANYA'YI FRANSA VE İSPANYA TAKİP ETTİ

Avrupa ülkelerindeki göçmen nüfusa ilişkin bilgilere de yer verilen rapora göre Almanya'daki göçmenlerin sayısı 18 milyon.

İspanya ise son dönemde en çok göçmen alan ülkelerin başında geldi. Buna göre ülkedeki yabancı uyruklu sayısı 2025 yılında yaklaşık 700 bin artarak toplamda 9.5 milyona ulaştı.

Fransa'da ikamet eden göçmenlerin sayısı ise 9.6 milyon olarak kayıtlara geçti.

2010 yılında yaklaşık 4.6 milyon göçmenin bulunduğu İtalya'da ise 2025'te bu sayı 6.9 milyona ulaştı.

Lüksemburg ve Malta gibi küçük ülkeler de nüfus büyüklüklerine oranla yüksek göç olan ülkelerden oldu.

2025 yılında AB ülkelerinde toplam nüfus içindeki yabancı doğumlu bireylerin ortalaması yaklaşık yüzde 14 olurken, Polonya, Bulgaristan, Slovakya, Romanya, Macaristan, Litvanya gibi ülkelerde bu oran yüzde 10'un altında kaldı.

Raporda 2015 yılındaki mülteci krizinden itibaren Avrupa kıtasına yönelik göçmen akının devam ettiği, ancak 2020'de korona virüs pandemisinin bu durumu kısa süreliğine yavaşlattığı kaydedildi. Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte 4.35 milyon Ukraynalının Avrupa ülkelerinde geçici koruma aldığına da işaret edildi.



BAŞVURULARDA 4 ÜLKE ÖNE ÇIKIYOR

Almanya, İspanya, Fransa ve İtalya, Avrupa Birliği genelinde en çok sığınma başvurusu yapılan ülkeler olarak dikkat çekiyor. Buna göre 2025 yılında İspanya 141 bin, İtalya 127 bin, Fransa 116 bin ve Almanya 113 bin başvuru ile tüm başvuruların yaklaşık 4'te 3'ünü oluşturdu. RFBerlin Direktörü Christian Dustmann duruma ilişkin, "Avrupa genelinde sığınma başvurularında ülkelerde eşit olmayan bir dağılım var. Almanya, Suriye ve Afganistan gibi ülkelerden gelen, çoğunlukla çatışmalardan kaçan başvuru sahiplerini kabul ederken, İspanya büyük ölçüde Latin Amerika'dan gelen başvuru sahiplerini kabul etmekte" diye konuştu.

Rapora göre Avrupa Birliği ülkelerindeki göçmenlerin yüzde 76'sı çalışma çağında yani 15-64 yaş aralığında bulunuyor. Bu oran Fransa'da yüzde 71, Almanya'da yüzde 72, İspanya'da yüzde 84 ve İtalya'da yüzde 85 seviyesinde seyretti.



"GÖÇ TABLOSU DENGESİZ"

RFBerlin Direktörü ve Milano Üniversitesi Ekonomi Profesörü Tommaso Frattini rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Avrupa ülkelerine yönelik göç tablosu dengesiz, bazı ülkeler, diğerlerine göre daha fazla göçmen için ana varış noktası olması devam ediyor. Bu da AB genelinde her ülkenin göçten etkilenme düzeylerinde büyük farklılıklar gösteriyor" ifadelerini kullandı.

