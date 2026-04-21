Kevin Warsh Senato’da: Trump’ın Fed Başkan adayı kritik oturumda!

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 14:44
Son Güncelleme Tarihi 21 Nisan 2026 14:46
56 yaşındaki Warsh'ın atanabilmesi için Senato onayı gerekiyor. Süreç kapsamında gerçekleştirilecek oturumda Warsh, açılış konuşmasını yaptıktan sonra komite üyelerinin sorularını yanıtlayacak. Görüşmenin ardından adaylığın Senato Genel Kurulu'na taşınıp taşınmayacağına karar verilecek.
Warsh'ın adaylığının onaylanması beklenirken, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell hakkında devam eden soruşturma süreci, değerlendirmelere gölge düşürüyor. Beyaz Saray ise Warsh'ın planlandığı şekilde Mayıs ortasında görevi devralmasını hedefliyor.
Öte yandan Warsh, dün yayımlanan konuşma metninde para politikası kararlarının siyasi etkilerden bağımsız şekilde alınması gerektiğini vurgulayarak Fed'in tarafsızlığına dikkat çekti.