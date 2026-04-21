Küresel piyasalarda diplomasi rüzgarı

ABD Başkanı Donald Trump, uzatılması zor görülen ateşkesin bitiş tarihini bir gün ileri taşıdı. Müzakereleri hızlandırmak amacıyla ABD heyetinin Pakistan'a gideceğini açıkladı. Tahran yönetimi ise Washington'a yönelik sert söylemlerine rağmen görüşmelere katılmak üzere kendi heyetini göndermeye hazırlanıyor. Bu karşılıklı adımlar, diplomasi ihtimalini güçlendirdi.

PETROL YÜKSELDİ, BORSALAR GERİLEDİ

Orta Doğu'da hafta sonu artan gerilim, petrol fiyatlarını yukarı çekerken ABD borsalarında satış baskısı yarattı. Rekor seviyelerden geri çekilen endekslerde özellikle teknoloji hisselerindeki kayıplar dikkat çekti. S&P 500, beş günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Brent petrol 95 doların üzerine çıkarken, tahvil piyasası ve dolar cephesinde dalgalı bir seyir izlendi.

İYİMSER AÇIKLAMALARLA PİYASALAR TOPARLANDI

Yeni günde tablo tersine döndü. Trump'ın anlaşmaya yönelik olumlu mesajları ve Tahran'ın müzakere kararı, savaşın sona erebileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Bu gelişmeler, yatırımcıların risk alma iştahını yeniden artırdı.

KÜRESEL ENDEKSLERDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Vadeli işlemlerde hem ABD hem Avrupa piyasalarında yükseliş görüldü. MSCI All Country World Endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti. Apple hisseleri ise John Ternus'un CEO olarak atanmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde değer kaybetti.

ASYA PİYASALARI DA DESTEK BULDU

Jeopolitik tansiyonun düşmesi ve yapay zeka sektöründeki hareketlilik, Asya borsalarına da olumlu yansıdı. Güney Kore piyasaları rekor seviyelere ulaştı. Ateşkes süresi dolmadan diplomatik çözüm bulunabileceği beklentisi güçlenirken, Brent petrol yüzde 0,7 gerileyerek 94,81 dolar seviyesine indi.