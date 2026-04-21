Küresel piyasalarda diplomasi rüzgarı

Kısa süreli ateşkesin uzatılmasına yönelik umutlar artarken, müzakere sinyalleri küresel piyasalarda risk iştahını yeniden canlandırdı. Petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, hisse senetleri yön arayışını sürdürüyor.

Oluşturma Tarihi 21 Nisan 2026 09:03

ABD Başkanı Donald Trump, uzatılması zor görülen ateşkesin bitiş tarihini bir gün ileri taşıdı. Müzakereleri hızlandırmak amacıyla ABD heyetinin Pakistan'a gideceğini açıkladı. Tahran yönetimi ise Washington'a yönelik sert söylemlerine rağmen görüşmelere katılmak üzere kendi heyetini göndermeye hazırlanıyor. Bu karşılıklı adımlar, diplomasi ihtimalini güçlendirdi.

PETROL YÜKSELDİ, BORSALAR GERİLEDİ

Orta Doğu'da hafta sonu artan gerilim, petrol fiyatlarını yukarı çekerken ABD borsalarında satış baskısı yarattı. Rekor seviyelerden geri çekilen endekslerde özellikle teknoloji hisselerindeki kayıplar dikkat çekti. S&P 500, beş günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Brent petrol 95 doların üzerine çıkarken, tahvil piyasası ve dolar cephesinde dalgalı bir seyir izlendi.

İYİMSER AÇIKLAMALARLA PİYASALAR TOPARLANDI

Yeni günde tablo tersine döndü. Trump'ın anlaşmaya yönelik olumlu mesajları ve Tahran'ın müzakere kararı, savaşın sona erebileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Bu gelişmeler, yatırımcıların risk alma iştahını yeniden artırdı.

KÜRESEL ENDEKSLERDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Vadeli işlemlerde hem ABD hem Avrupa piyasalarında yükseliş görüldü. MSCI All Country World Endeksi yüzde 0,1 artış kaydetti. Apple hisseleri ise John Ternus'un CEO olarak atanmasının ardından kapanış sonrası işlemlerde değer kaybetti.

ASYA PİYASALARI DA DESTEK BULDU

Jeopolitik tansiyonun düşmesi ve yapay zeka sektöründeki hareketlilik, Asya borsalarına da olumlu yansıdı. Güney Kore piyasaları rekor seviyelere ulaştı. Ateşkes süresi dolmadan diplomatik çözüm bulunabileceği beklentisi güçlenirken, Brent petrol yüzde 0,7 gerileyerek 94,81 dolar seviyesine indi.

İlginizi Çekebilir
Demir cevheri fiyatlarında yükseliş! Düşen stoklar ve güçlü talep etkili oldu Demir cevheri fiyatlarında yükseliş! Düşen stoklar ve güçlü talep etkili oldu 20 Nisan 2026 08:12
ECB Üyesi Kocher’den faiz uyarısı: Belirsizlik nedeniyle erken adım riskli ECB Üyesi Kocher’den faiz uyarısı: Belirsizlik nedeniyle erken adım riskli 20 Nisan 2026 08:10
Goldman Sachs’tan faiz uyarısı: ABD borsalarındaki ralli merkez bankalarına bağlı Goldman Sachs’tan faiz uyarısı: ABD borsalarındaki ralli merkez bankalarına bağlı 20 Nisan 2026 08:08
ABD Enerji Bakanı’ndan akaryakıt fiyatları uyarısı: 3 dolar seviyesi gecikebilir ABD Enerji Bakanı’ndan akaryakıt fiyatları uyarısı: 3 dolar seviyesi gecikebilir 20 Nisan 2026 07:18
Çin’de kredi faiz oranları sabit kaldı Çin'de kredi faiz oranları sabit kaldı 20 Nisan 2026 06:19
ABD’nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı 18 Nisan 2026 13:16
AB Sözcüsünden 6 haftalık yakıt kaldı iddiasına yönelik değerlendirme AB Sözcüsünden "6 haftalık yakıt kaldı" iddiasına yönelik değerlendirme 17 Nisan 2026 15:59
Küresel hisse fonlarına güçlü para girişi: Risk iştahı yeniden artıyor Küresel hisse fonlarına güçlü para girişi: Risk iştahı yeniden artıyor 17 Nisan 2026 14:21
Fitch’ten kritik uyarı: Küresel kredi riskleri büyüyor Fitch’ten kritik uyarı: Küresel kredi riskleri büyüyor 17 Nisan 2026 13:52
AB, 180 milyon avroluk bulut ihalesini 4 Avrupalı şirkete verdi AB, 180 milyon avroluk bulut ihalesini 4 Avrupalı şirkete verdi 17 Nisan 2026 13:19
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 17 Nisan 2026 13:12
ECB’den enflasyon uyarısı: Acele etmeyin ama tetikte kalın ECB'den enflasyon uyarısı: Acele etmeyin ama tetikte kalın 17 Nisan 2026 13:11
