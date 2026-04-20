Bakır piyasasında çift yönlü hareket: Çin talebi Şanghay'ı yükseltti

Bakır piyasasında çift yönlü hareket: Çin talebi Şanghay’ı yükseltti

Bakır fiyatları, Çin’den gelen güçlü talep sayesinde Şanghay’da yükselirken Londra Metal Borsası’nda (LME) sınırlı bir gerileme gösterdi. Piyasalarda aynı zamanda Orta Doğu’daki ateşkesin küresel etkilerine yönelik belirsizlikler yakından takip ediliyor.

Oluşturma Tarihi 20 Nisan 2026 09:33

Son Güncelleme Tarihi 20 Nisan 2026 09:34

Şanghay bakır fiyatları yüzde 0,73 artarak ton başına 102.780 yuan seviyesine çıkarken, LME bakır fiyatı yüzde 0,4 düşüşle ton başına 13.290 dolar seviyesine geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır stoklarının haftalık bazda yüzde 9,8 azalarak 240.456 tona düşmesi, güçlü talep sinyali olarak değerlendirildi. Ayrıca Yangşan bakır primi ton başına 68 dolar seviyesinde kaydedilerek Çin'in ithalat iştahını ortaya koydu.

Diğer metallerde ise karışık bir seyir izlendi. LME'de alüminyum hafif yükselirken, çinko ve kurşun yatay-hafif düşüş gösterdi; nikel ve kalayda ise dalgalı hareketler görüldü. SHFE tarafında ise bazı metallerde artış, bazılarında ise düşüş kaydedildi.

Yatırımcılar, Orta Doğu'daki ateşkesin deniz taşımacılığı ve enerji piyasaları üzerindeki olası etkilerini değerlendirmeye devam ediyor.

