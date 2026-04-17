Deutsche Bank’tan Fed tahmini: Faiz indirimi beklentisi rafa kalktı

Alman finans kuruluşu Deutsche Bank'ın yayımlanan değerlendirmede, Federal Reserve'in 2026 yılı içinde faiz indirimi adımı atmasının beklenmediği ifade edildi. Daha önce eylül ayına işaret eden faiz indirimi tahmini ise son analizlerle birlikte tamamen geri çekildi.

ÜÇ TEMEL GEREKÇE ÖNE ÇIKTI

Stratejistlerin hazırladığı notta; Orta Doğu'daki çatışmaların petrol fiyatları üzerinden enflasyonu artırma riski, ekonomik büyümenin güçlü seyrini koruması ve iş gücü piyasasındaki sıkı görünüm bu öngörünün başlıca nedenleri arasında gösterildi.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN ŞARTLAR NET

Analize göre, 2026 yılında faiz indirimi ihtimalinin yeniden gündeme gelebilmesi için iş gücü piyasasında belirgin bir zayıflama yaşanması ve enflasyon verilerinde daha ılımlı bir tablonun oluşması gerekiyor.