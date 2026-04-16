Pakistan’da LNG krizi: Orta Doğu’daki savaş elektrik kesintilerini tırmandırdı

İran'daki savaşın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve Katar'ın, mart ayı başındaki saldırıların ardından dünyanın en büyük LNG tesislerinden birinde ihracatı durdurması, Pakistan'ın enerji arzını ciddi şekilde sekteye uğrattı. Bu gelişmeler, zaten kırılgan olan enerji sisteminde büyük bir baskı oluşturdu.

Enerji Bakanlığı, hidroelektrik üretimdeki düşüşün de etkisiyle özellikle akşam saatlerinde kesintilerin arttığını ve bazı bölgelerde iki saati aştığını açıkladı. Ancak yerel kaynaklar, kesintilerin çoğu zaman çok daha uzun sürdüğünü ve özellikle kırsal kesimlerde 14 saate kadar ulaştığını belirtiyor.

Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Atif Ikram Sheikh, sanayi sektörünün son günlerdeki elektrik kesintilerinden ağır şekilde etkilendiğini ifade etti. Sheikh, sanayinin günlük ortalama sekiz saatlik kesintilerle karşı karşıya kaldığını, bunun da hem ihracatı hem de iç üretimi olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladı.

Elektrik üretiminde büyük ölçüde LNG'ye bağımlı olan Pakistan, bu kaynağın neredeyse tamamını Katar'dan ithal ediyor. Bu durum, küresel ve bölgesel gelişmelere karşı ülkenin enerji güvenliğini daha da hassas hale getiriyor.