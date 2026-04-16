CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Pakistan’da LNG krizi: Orta Doğu’daki savaş elektrik kesintilerini tırmandırdı

Pakistan’da LNG krizi: Orta Doğu’daki savaş elektrik kesintilerini tırmandırdı

Pakistan, Orta Doğu’da devam eden çatışmaların sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tedarikini aksatması nedeniyle son yılların en ciddi enerji krizlerinden biriyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede yaşanan geniş çaplı elektrik kesintilerinin bazı bölgelerde 14 saate kadar çıktığı bildiriliyor.

Oluşturma Tarihi 16 Nisan 2026 11:34

İran'daki savaşın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve Katar'ın, mart ayı başındaki saldırıların ardından dünyanın en büyük LNG tesislerinden birinde ihracatı durdurması, Pakistan'ın enerji arzını ciddi şekilde sekteye uğrattı. Bu gelişmeler, zaten kırılgan olan enerji sisteminde büyük bir baskı oluşturdu.

Enerji Bakanlığı, hidroelektrik üretimdeki düşüşün de etkisiyle özellikle akşam saatlerinde kesintilerin arttığını ve bazı bölgelerde iki saati aştığını açıkladı. Ancak yerel kaynaklar, kesintilerin çoğu zaman çok daha uzun sürdüğünü ve özellikle kırsal kesimlerde 14 saate kadar ulaştığını belirtiyor.

Pakistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu Başkanı Atif Ikram Sheikh, sanayi sektörünün son günlerdeki elektrik kesintilerinden ağır şekilde etkilendiğini ifade etti. Sheikh, sanayinin günlük ortalama sekiz saatlik kesintilerle karşı karşıya kaldığını, bunun da hem ihracatı hem de iç üretimi olumsuz yönde etkileyeceğini vurguladı.

Elektrik üretiminde büyük ölçüde LNG'ye bağımlı olan Pakistan, bu kaynağın neredeyse tamamını Katar'dan ithal ediyor. Bu durum, küresel ve bölgesel gelişmelere karşı ülkenin enerji güvenliğini daha da hassas hale getiriyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.313,1700 Değişim 122,50 Son veri saati:
Düşük 14309,31 Yüksek 14431,81
Açılış
44,766 Değişim 0,0499 Son veri saati:
Düşük 44,7204 Yüksek 44,7703
Açılış
52,846 Değişim 0,2129 Son veri saati:
Düşük 52,8175 Yüksek 53,0304
Açılış
6.929,4550 Değişim 72,833 Son veri saati:
Düşük 6890,701 Yüksek 6963,534
Açılış
115,0052 Değişim 2,8346 Son veri saati:
Düşük 113,592 Yüksek 116,4266
Açılış
BİST En Aktif Hisseler