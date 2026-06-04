Morgan Stanley ve UniCredit'ten Fed uyarısı: Warsh dönemi piyasalarda oynaklığı artırabilir

Morgan Stanley, Fed Başkanlığı görevine başlayan Kevin Warsh'ın ilk politika toplantısının küresel döviz piyasalarında önemli dalgalanmalara yol açabileceği uyarısında bulundu. Bankanın stratejistleri, Haziran ayındaki FOMC toplantısının mevcut piyasa beklentilerini değiştirebileceğini ve dolar başta olmak üzere birçok para biriminde yeni fiyatlama eğilimleri yaratabileceğini belirtti.

Bu yıl petrol fiyatlarındaki yükselişe ve küresel tahvil piyasalarındaki satış baskısına rağmen doların görece yatay seyretmesi, döviz piyasalarındaki oynaklığı sınırlayarak carry trade işlemlerini destekledi. Ancak Morgan Stanley'e göre Warsh liderliğindeki Fed'in vereceği mesajlar bu dengeleri değiştirebilir ve piyasalarda yeni bir yön arayışını tetikleyebilir.

Banka stratejistleri, özellikle euro, Japon yeni, Avustralya doları ve Yeni Zelanda dolarının, ABD tahvil getirilerine ve Fed'in politika görünümüne duyarlı yapıları nedeniyle olası sürpriz karar ve açıklamalardan en fazla etkilenebilecek para birimleri arasında yer aldığını ifade etti.

UniCredit stratejistleri de benzer bir değerlendirmede bulunarak Warsh döneminin piyasalara daha yüksek oynaklık getirebileceğini vurguladı. Stratejistlere göre Fed'in karar alma süreci daha az öngörülebilir ve daha az şeffaf bir yapıya bürünebilir; bu da yatırımcıların belirsizlik algısını artırarak finansal piyasalarda dalgalanmaları güçlendirebilir.