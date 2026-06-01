Asya borsalarında yapay zeka rallisi: Nikkei rekor tazeledi! Gözler Fed ve istihdam verisinde

Yapay zeka ve yarı iletken sektörlerine yönelik güçlü talep, Asya borsalarındaki yükselişin ana itici gücü olmayı sürdürüyor. Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225, geçen hafta kaydettiği yüzde 5'lik yükselişin ardından yeni haftada da yüzde 0,5 değer kazanarak tarihi zirvesini yeniledi.

Güney Kore borsası geçen haftaki yüzde 8'lik yükselişin ardından haftaya yüzde 1,3 artışla başlarken, Tayvan piyasalarında haftalık kazanç yüzde 6 seviyesine ulaştı. Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik Endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi. Piyasalar ayrıca Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Jensen Huang'ın Computex fuarında yapacağı açıklamalara odaklandı.

JEOPOLİTİK RİSKLER PETROLÜ YÜKSELTİYOR

Orta Doğu'da ateşkes sağlanamaması ve İsrail ordusunun Lübnan'daki operasyonlarını genişletmesi, enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı. Körfez bölgesinde devam eden belirsizlik nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş güvenliğine ilişkin kaygılar da gündemdeki yerini koruyor.

ABD'li yetkililer İran ile görüşmelerin sürdüğünü belirtirken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth anlaşma sağlanamaması halinde askeri seçeneklerin değerlendirilebileceğini ifade etti.

Bu gelişmelerin etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,9 yükselerek 92,89 dolara, ABD ham petrolü ise yüzde 2,4 artışla 89,46 dolara çıktı. JPMorgan Başekonomisti Michael Feroli ise tanker trafiğinin normalleşmesinin önemine dikkat çekti.

TAHVİL FAİZLERİ VE VADELİ ENDEKSLERDE HAREKETLİLİK

Artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatları tahvil piyasalarında da etkisini gösterdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan yükselerek yüzde 4,47 seviyesine çıktı.

Avrupa vadeli endekslerinde ise negatif bir görünüm hakim oldu. EUROSTOXX 50 vadeli kontratları yüzde 0,3, DAX vadeli işlemleri yüzde 0,2 ve FTSE vadeli kontratları yüzde 0,5 geriledi.

ABD vadeli piyasalarında ise daha olumlu bir tablo öne çıktı. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,2, Nasdaq vadeli kontratları ise yüzde 0,4 yükseldi. Yapay zeka temalı büyük teknoloji şirketlerinin S&P 500 içindeki ağırlığının yüzde 40 seviyesine ulaşması dikkat çekti. Mayıs ayında teknoloji hisseleri yüzde 16 değer kazanırken, temel tüketim ürünleri sektörü yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

PİYASALARIN ODAĞINDA TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİ VAR

Küresel yatırımcılar bu hafta Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları ve cuma günü yayımlanacak mayıs ayı tarım dışı istihdam verisini yakından takip edecek.

Piyasalarda, yıl sonuna kadar ilave faiz artırımı ihtimali yüzde 50 seviyesinde fiyatlanırken, ekonomistlerin beklentisi istihdamın 85 bin kişi artması yönünde bulunuyor. İşsizlik oranının ise yüzde 4,3 seviyesinde sabit kalacağı tahmin ediliyor.

DÖVİZ PİYASALARINDA DOLAR GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Dolar endeksi güçlü görünümünü korurken, özellikle enerji ithalatçısı ülkelerin para birimleri üzerinde baskı yaratıyor. Dolar/yen paritesi, Japonya Merkez Bankası'nın müdahale edebileceği düşünülen 160 seviyesine yaklaşarak 159,42'de dengelendi.

Euro/dolar paritesi ise geçen haftaki 1,1585–1,1661 bandındaki hareketin ardından yeni işlem gününe 1,1645 seviyesinden başladı.