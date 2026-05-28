New York borsası yatay seyrediyor

New York borsası, yoğun veri akışının takip edildiği güne yatay seyirle başladı.

Oluşturma Tarihi 28 Mayıs 2026 17:06

Dow Jones endeksi yüzde 0,03 artışla ⁠50.660,98 puanla, Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kazançla 26.686,53 puanla, S&P 500 endeksi ise yüzde 0,01 azalarak 7.519,82 puanla güne başladı.

ABD Ticaret Bakanlığının ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminlerine göre ülke ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1,6 büyüme kaydetti. Öncü tahminlerde ABD ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdüğü öngörülmüştü.

Ülkede kişisel gelirler nisanda aylık bazda artış beklentilerinin aksine yüzde 0,1'den daha az azalış kaydederken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,5 ile beklentiler dahilinde artış gösterdi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 23 Mayıs ile biten haftada 215 bine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin tutarı da nisanda yüzde 7,9 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

Açıklanan makroekonomik verilerle jeopolitik gelişmeler pay piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, açıklanan ekonomik verilerin Fed'in sıkı para politikasını sürdürmesi için bir hareket alanı sağladığını kaydetti. Jeopolitik tarafta, ABD'nin İran'a yeni hava saldırıları düzenlemesi sonrası Tahran'ın bölgedeki ABD üslerini hedef alması, Orta Doğu'daki tansiyonu yükseltti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.35 itibarıyla yüzde 2'nin üzerinde artışla 96,51 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili de yaklaşık yüzde 3 yükselişle 91,11 dolardan alıcı buluyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

