CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Asya borsalarında karışık seyir!

Asya borsalarında karışık seyir!

Asya borsaları, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik iyimserliklere karşın, devam eden diplomatik belirsizliklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Oluşturma Tarihi 27 Mayıs 2026 10:35

Washington ve Tahran arasında anlaşma sağlanabileceğine yönelik umutlara karşın ABD'nin İran'ın güneyinde meşru müdafaa amaçlı saldırı düzenlemesi ve İran'ın da bir ABD uçağı ile insansız hava aracına ateş açması risk iştahını sınırlıyor.

Taraflar arasında anlaşmaya ilişkin sürecin kırılgan bir zeminde ilerlediği bu dönemde, piyasalarda yapay zeka kaynaklı ralli ve gerileyen petrol fiyatları, Orta Doğu barış görüşmelerine dair endişeleri dengeliyor.

GÜNEY KORE'DE KOSPİ ENDEKSİ REKOR TAZELEDİ

Yapay zeka sektörüne yönelik artan iyimserlikler ve talep beklentilerinin etkisiyle Güney Koreli yapay zeka ve yarı iletken hisselerinde yükseliş eğilimi öne çıkıyor. Güney Kore'de Kospi endeksi söz konusu alıcılı seyrin etkisiyle rekor tazeledi.

ABD'li çip şirketi Micron Technology'nin piyasa değeri dün ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı. Micron Technology'nin hisselerindeki yükseliş bellek çipi sektöründeki bazı diğer şirketleri de yukarı taşırken, sektördeki alıcılı seyir Asya tarafındaki yarı iletken hisselerini de destekledi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 yükselişle 8.228,7 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 65.070 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 düşüşle 4.094 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 azalışla 25.308 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yatay seyirle 76.002 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Fed’de Warsh dönemi: Piyasalar yeni faiz artışına mı hazırlanıyor? Fed’de Warsh dönemi: Piyasalar yeni faiz artışına mı hazırlanıyor? 26 Mayıs 2026 10:27
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 26 Mayıs 2026 10:02
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 26 Mayıs 2026 09:54
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 26 Mayıs 2026 09:32
ABD’de yüksek faiz beklentisi tahvil getiri farklarını daraltıyor ABD’de yüksek faiz beklentisi tahvil getiri farklarını daraltıyor 26 Mayıs 2026 08:51
Küresel piyasalarda petrol ve tahvil hareketliliği: Gözler Fed verileri ve jeopolitik gelişmelerde Küresel piyasalarda petrol ve tahvil hareketliliği: Gözler Fed verileri ve jeopolitik gelişmelerde 26 Mayıs 2026 08:49
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 25 Mayıs 2026 16:38
İtalya borsası 26 yılın zirvesinde! FTSE MIB endeksi rekor kırdı İtalya borsası 26 yılın zirvesinde! FTSE MIB endeksi rekor kırdı 25 Mayıs 2026 15:30
Çin’de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar azaldı 25 Mayıs 2026 15:00
Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti 25 Mayıs 2026 14:10
Alman sanayisinde istihdam daralıyor Alman sanayisinde istihdam daralıyor 25 Mayıs 2026 12:27
Çin’in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı Çin'in kurulu elektrik üretim kapasitesi arttı 25 Mayıs 2026 12:22
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.662,7500 Değişim 258,10 Son veri saati:
Düşük 13662,75 Yüksek 13920,85
Açılış
45,9077 Değişim 0,0674 Son veri saati:
Düşük 45,8777 Yüksek 45,9451
Açılış
53,4668 Değişim 0,1465 Son veri saati:
Düşük 53,3342 Yüksek 53,4807
Açılış
6.619,1110 Değişim 84,914 Son veri saati:
Düşük 6611,388 Yüksek 6696,302
Açılış
110,8780 Değişim 4,1943 Son veri saati:
Düşük 110,2693 Yüksek 114,4636
Açılış
BİST En Aktif Hisseler