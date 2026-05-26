ABD’de yüksek faiz beklentisi tahvil getiri farklarını daraltıyor

Piyasalarda önemli bir gösterge olarak kabul edilen 5 yıllık ve 30 yıllık ABD tahvil getirileri arasındaki fark yaklaşık 81 baz puana kadar geriledi. Böylece söz konusu makas, Mayıs 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyeye ulaşmış oldu.

Getiri farkındaki daralmanın temel nedeni, Fed politikalarına daha hassas olan kısa vadeli tahvillerde yaşanan satış baskısı olarak öne çıkıyor. Cuma günü itibarıyla 2 yıllık ve 30 yıllık ABD tahvil faizleri arasındaki fark da Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Yatırımcılar, İran kaynaklı jeopolitik risklerin 2023'ten bu yana en güçlü enflasyonist baskıyı oluşturabileceğini değerlendirirken, Fed'in bu yıl içerisinde para politikasını daha da sıkılaştırabileceği beklentisi güç kazanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed'e yönelik faiz indirimi çağrılarına rağmen, cuma günü yaptığı açıklamada Kevin Warsh'ın merkez bankasını bağımsız şekilde yönetmesini istediğini belirtmesi dikkat çekti. Nomura Holdings kıdemli stratejisti Andrew Ticehurst, ekonomik veriler ve siyasi gelişmelerin faiz indirimi beklentilerini zayıflattığını, bunun da kısa vadeli tahvil getirilerini yukarı çektiğini ifade etti.

Öte yandan, daha önce istihdam piyasasını desteklemek amacıyla faiz indirimi sinyalleri veren Fed Guvernörü Christopher Waller da geçen hafta yaptığı açıklamada, Fed'in bir sonraki hamlesinin faiz artırımı olma ihtimalinin de güçlendiğini söyledi.

Wall Street cephesinde de daha yüksek faiz beklentileri öne çıkıyor. JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'de faiz oranlarının mevcut seviyelerin de üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.