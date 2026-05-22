CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,70 değer kazanarak 13.519,49 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 22 Mayıs 2026 14:16

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 355,61 puan ve yüzde 2,70 artışla 13.519,49 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 119,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,92, holding endeksi ise yüzde 2,88 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 5,95 ile madencilik, tek gerileyen ise yüzde 4,66 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanabileceğine yönelik artan iyimserlikler ve önemli şirketlerin halka arz girişimleri küresel piyasalarda risk iştahını destekliyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne negatif başlamasına karşın en düşük 12.966,26 seviyesini görmesinin ardından gelen, genele yayılan destek alımlarıyla günün ilk yarısını pozitif seyirle tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.700 puanın direnç, 13.400 ve 13.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları azaldı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı 21 Mayıs 2026 15:45
Bundesbank: Ekonomide durgunlaşma beklentisi Bundesbank: Ekonomide durgunlaşma beklentisi 21 Mayıs 2026 14:41
Deutsche Bank uyardı: Küresel ekonomide yeni kırılma süreci başlıyor Deutsche Bank uyardı: Küresel ekonomide yeni kırılma süreci başlıyor 21 Mayıs 2026 14:01
OECD ekonomilerinde ilk çeyrekte büyüme hızlandı: ABD ve İngiltere öne çıktı OECD ekonomilerinde ilk çeyrekte büyüme hızlandı: ABD ve İngiltere öne çıktı 21 Mayıs 2026 13:51
EBRD’den QNB Leasing’e 50 milyon euroluk yeşil finansman desteği EBRD’den QNB Leasing’e 50 milyon euroluk yeşil finansman desteği 21 Mayıs 2026 13:48
AB, enerji krizi nedeniyle büyüme tahminini düşürdü AB, enerji krizi nedeniyle büyüme tahminini düşürdü 21 Mayıs 2026 13:41
Borsa’da geri çekilme sürüyor! BİST100 14.000 puanın altına indi Borsa'da geri çekilme sürüyor! BİST100 14.000 puanın altına indi 21 Mayıs 2026 13:20
Rusya’nın buğday ihracatı 14 tona ulaştı Rusya’nın buğday ihracatı 14 tona ulaştı 21 Mayıs 2026 12:31
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI geriledi Avro Bölgesi'nde bileşik PMI geriledi 21 Mayıs 2026 12:10
Çalışanlar grev kararını erteledi! Teknoloji deviyle büyük anlaşmazlık Çalışanlar grev kararını erteledi! Teknoloji deviyle büyük anlaşmazlık 21 Mayıs 2026 12:01
ECB: Yüksek enflasyonun kalıcı olduğuna dair işaret yok, faiz artışı gündemde! ECB: Yüksek enflasyonun kalıcı olduğuna dair işaret yok, faiz artışı gündemde! 21 Mayıs 2026 11:50
Almanya ve Fransa’da özel sektör daralıyor: İran savaşı etkisiyle PMI verileri sert geriledi Almanya ve Fransa’da özel sektör daralıyor: İran savaşı etkisiyle PMI verileri sert geriledi 21 Mayıs 2026 11:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.503,2500 Değişim 579,18 Son veri saati:
Düşük 12966,26 Yüksek 13545,44
Açılış
45,7481 Değişim 0,1936 Son veri saati:
Düşük 45,5801 Yüksek 45,7737
Açılış
53,0433 Değişim 0,3000 Son veri saati:
Düşük 52,9519 Yüksek 53,2519
Açılış
6.639,7310 Değişim 58,044 Son veri saati:
Düşük 6629,464 Yüksek 6687,508
Açılış
111,4569 Değişim 2,1628 Son veri saati:
Düşük 111,2072 Yüksek 113,37
Açılış
BİST En Aktif Hisseler