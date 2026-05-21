ABD konut inşaatında gerileme: Yüksek faizler sektörü baskılıyor

Resmi verilere göre yeni konut başlangıçları geçen ay yüzde 2,8 azalarak yıllık 1,47 milyon seviyesine indi. Bloomberg'in ekonomistlerle yaptığı ankette beklenti 1,41 milyon düzeyindeydi.

Tek ailelik konut inşaat başlangıçları yüzde 9 gerileyerek yıllık 930 bin adede düştü ve bu, Ağustos ayından bu yana görülen en sert düşüş oldu. Buna karşılık çoklu aile konut projelerinde yüzde 10'un üzerinde artış kaydedildi.

Gelecekteki inşaat aktivitesine dair önemli bir gösterge olan müstakil konut inşaat izinleri de yüzde 2,6 gerileyerek Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye indi.

Veriler, inşaat firmalarının hâlâ yüksek seviyelerde bulunan konut stoklarını eritmeye odaklandığını ortaya koyarken, satışlardaki artışın büyük ölçüde halihazırda inşaatı süren veya tamamlanmış konutlardan geldiği belirtiliyor.

Yüksek mortgage faizleri, zayıflayan tüketici güveni ve hane halkı bütçelerindeki baskı, konut sektöründe kalıcı bir toparlanmanın önündeki en önemli engeller olarak öne çıkıyor.