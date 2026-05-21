CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi ABD konut inşaatında gerileme: Yüksek faizler sektörü baskılıyor

ABD konut inşaatında gerileme: Yüksek faizler sektörü baskılıyor

ABD’de konut inşaat başlangıçları Nisan ayında düşüş kaydetti. Artan mortgage faizlerinin etkisiyle müstakil konut inşaatındaki gerileme son bir yıla yakın dönemin en sert seviyesine ulaşırken, sektörün temkinli bir duruş sergilediği görüldü.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 16:53

Resmi verilere göre yeni konut başlangıçları geçen ay yüzde 2,8 azalarak yıllık 1,47 milyon seviyesine indi. Bloomberg'in ekonomistlerle yaptığı ankette beklenti 1,41 milyon düzeyindeydi.

Tek ailelik konut inşaat başlangıçları yüzde 9 gerileyerek yıllık 930 bin adede düştü ve bu, Ağustos ayından bu yana görülen en sert düşüş oldu. Buna karşılık çoklu aile konut projelerinde yüzde 10'un üzerinde artış kaydedildi.

Gelecekteki inşaat aktivitesine dair önemli bir gösterge olan müstakil konut inşaat izinleri de yüzde 2,6 gerileyerek Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye indi.

Veriler, inşaat firmalarının hâlâ yüksek seviyelerde bulunan konut stoklarını eritmeye odaklandığını ortaya koyarken, satışlardaki artışın büyük ölçüde halihazırda inşaatı süren veya tamamlanmış konutlardan geldiği belirtiliyor.

Yüksek mortgage faizleri, zayıflayan tüketici güveni ve hane halkı bütçelerindeki baskı, konut sektöründe kalıcı bir toparlanmanın önündeki en önemli engeller olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
JPMorgan CEO’sundan faiz uyarısı: Riskler hafife alınmamalı JPMorgan CEO’sundan faiz uyarısı: “Riskler hafife alınmamalı” 21 Mayıs 2026 09:26
Dünyada kömür çelişkisi: Kapasite rekor, üretim düşük Dünyada kömür çelişkisi: Kapasite rekor, üretim düşük 21 Mayıs 2026 09:20
Küresel piyasalarda savaş ve enerji gündemi öne çıkıyor Küresel piyasalarda savaş ve enerji gündemi öne çıkıyor 21 Mayıs 2026 08:54
Japonya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı Japonya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı 21 Mayıs 2026 08:37
New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı 20 Mayıs 2026 17:00
İngiltere, Rus petrol ürünlerine yaptırımları hafifletti İngiltere, Rus petrol ürünlerine yaptırımları hafifletti 20 Mayıs 2026 16:50
FAO’dan Hürmüz Boğazı alarmı: Küresel gıda fiyatlarında yeni kriz riski FAO’dan Hürmüz Boğazı alarmı: Küresel gıda fiyatlarında yeni kriz riski 20 Mayıs 2026 15:54
ABD’de mortgage başvurularında düşüş! Yükselen faizler talebi baskılıyor ABD’de mortgage başvurularında düşüş! Yükselen faizler talebi baskılıyor 20 Mayıs 2026 15:35
Macron’un merkez bankası adayı parlamentodan geçti: ECB’de faiz süreci belirsizliği azaldı Macron’un merkez bankası adayı parlamentodan geçti: ECB'de faiz süreci belirsizliği azaldı 20 Mayıs 2026 15:25
Çin’de kredi faiz oranları sabit bırakıldı Çin'de kredi faiz oranları sabit bırakıldı 20 Mayıs 2026 15:09
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 20 Mayıs 2026 13:13
Rusya, Çin ile enerjide önemli bir şey üzerinde anlaştı Rusya, Çin ile enerjide "önemli bir şey" üzerinde anlaştı 20 Mayıs 2026 13:09
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.726,2600 Değişim 343,54 Son veri saati:
Düşük 13720,09 Yüksek 14063,63
Açılış
45,618 Değişim 0,0433 Son veri saati:
Düşük 45,5736 Yüksek 45,6169
Açılış
53,0666 Değişim 0,3517 Son veri saati:
Düşük 52,9852 Yüksek 53,3369
Açılış
6.585,4610 Değişim 118,556 Son veri saati:
Düşük 6585,461 Yüksek 6704,017
Açılış
109,5053 Değişim 3,6610 Son veri saati:
Düşük 109,2706 Yüksek 112,9316
Açılış
BİST En Aktif Hisseler