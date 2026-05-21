CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı

Japonya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı

Japan ekonomisi, küresel talebin güçlü seyrini korumasıyla ihracatta yükseliş trendini sürdürdü.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2026 08:38

Nisan ayında ülkenin ihracatı üst üste sekizinci kez artış gösterirken, ABD-İsrail-İran hattındaki gerilimin neden olduğu tedarik sorunlarına rağmen performans beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Açıklanan veriler, yılın ilk çeyreğinde Japon ekonomisinin yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 büyüdüğünü ortaya koyarken, bu büyümede ihracat ve iç tüketimin etkili olduğu belirtildi.

ABD VE ÇİN'E SEVKİYAT GÜÇLÜ KALDI

Hükümet verilerine göre Japonya'nın toplam ihracatı nisanda yıllık bazda yüzde 14,8 yükseldi. Böylece piyasa beklentisi olan yüzde 9,3'lük artış geride bırakılırken, mart ayındaki revize edilmiş yüzde 11,5'lik yükseliş de aşılmış oldu.

ABD'ye yapılan ihracat yüzde 9,5 artarken, Çin'e yönelik sevkiyatlarda yüzde 15,5'lik güçlü artış kaydedildi. Aynı dönemde ithalat da yüzde 9,7 yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

PETROL İTHALATINDA TARİHİ GERİLEME

Genel ithalat artışına rağmen ham petrol alımlarındaki sert düşüş dikkat çekti. Yetkililere göre petrol ithalatı miktar bazında yüzde 64 gerileyerek 1980'den bu yana en sert düşüşünü yaşadı. Değer bazında ise yüzde 49,9'luk azalma görüldü ve bu, Kasım 2020'den sonraki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Japonya, enerji arzını güvence altına almak amacıyla özellikle ABD'den yapılan petrol alımlarını artırarak Orta Doğu dışındaki kaynaklara yöneldi. Ancak uzmanlar, bu çeşitlendirme adımlarının bölgedeki çatışmaların etkisini tamamen dengelemeye yetmediğini belirtiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta endeks kontratı güne yatay başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı 20 Mayıs 2026 09:33
Asya borsalarında düşüş! Yükselen tahvil faizleri ve Nvidia bilançosu baskı yaratıyor Asya borsalarında düşüş! Yükselen tahvil faizleri ve Nvidia bilançosu baskı yaratıyor 20 Mayıs 2026 09:20
Japon yeni için müdahale sinyalleri yetersiz kaldı: Dolar/yen 160 sınırına yaklaştı Japon yeni için müdahale sinyalleri yetersiz kaldı: Dolar/yen 160 sınırına yaklaştı 20 Mayıs 2026 09:14
ABD 30 yıllık tahvil faizleri 20 yılın zirvesinde! Enflasyon ve faiz endişesi büyüyor ABD 30 yıllık tahvil faizleri 20 yılın zirvesinde! Enflasyon ve faiz endişesi büyüyor 20 Mayıs 2026 09:11
Küresel piyasalarda odak değişti Küresel piyasalarda odak değişti 20 Mayıs 2026 09:06
AB’den gübre krizine karşı yeni hamle AB'den gübre krizine karşı yeni hamle 20 Mayıs 2026 09:03
Çin’de elektrik üretimi nisanda arttı Çin'de elektrik üretimi nisanda arttı 20 Mayıs 2026 08:37
New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı 19 Mayıs 2026 17:04
AB’den çelik ithalatına kota ve gümrük vergisi hamlesi AB'den çelik ithalatına kota ve gümrük vergisi hamlesi 19 Mayıs 2026 16:28
Rus rublesi değer kazanmaya devam ediyor Rus rublesi değer kazanmaya devam ediyor 19 Mayıs 2026 13:28
Zayıf istihdam verileri Sterlini baskıladı: 1,34 dolara geriledi Zayıf istihdam verileri Sterlini baskıladı: 1,34 dolara geriledi 19 Mayıs 2026 12:16
Almanya’da istihdamda daralma sürüyor Almanya’da istihdamda daralma sürüyor 19 Mayıs 2026 10:52
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.012,0100 Değişim 233,64 Son veri saati:
Düşük 13856,12 Yüksek 14089,76
Açılış
45,6212 Değişim 0,0433 Son veri saati:
Düşük 45,5736 Yüksek 45,6169
Açılış
53,2161 Değişim 0,2192 Son veri saati:
Düşük 53,0423 Yüksek 53,2615
Açılış
6.637,0060 Değişim 67,737 Son veri saati:
Düşük 6636,28 Yüksek 6704,017
Açılış
110,5692 Değişim 2,5952 Son veri saati:
Düşük 110,3364 Yüksek 112,9316
Açılış
BİST En Aktif Hisseler