Japonya’nın ihracatı beklentilerin üzerinde arttı

Nisan ayında ülkenin ihracatı üst üste sekizinci kez artış gösterirken, ABD-İsrail-İran hattındaki gerilimin neden olduğu tedarik sorunlarına rağmen performans beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Açıklanan veriler, yılın ilk çeyreğinde Japon ekonomisinin yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 büyüdüğünü ortaya koyarken, bu büyümede ihracat ve iç tüketimin etkili olduğu belirtildi.

ABD VE ÇİN'E SEVKİYAT GÜÇLÜ KALDI

Hükümet verilerine göre Japonya'nın toplam ihracatı nisanda yıllık bazda yüzde 14,8 yükseldi. Böylece piyasa beklentisi olan yüzde 9,3'lük artış geride bırakılırken, mart ayındaki revize edilmiş yüzde 11,5'lik yükseliş de aşılmış oldu.

ABD'ye yapılan ihracat yüzde 9,5 artarken, Çin'e yönelik sevkiyatlarda yüzde 15,5'lik güçlü artış kaydedildi. Aynı dönemde ithalat da yüzde 9,7 yükselerek beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

PETROL İTHALATINDA TARİHİ GERİLEME

Genel ithalat artışına rağmen ham petrol alımlarındaki sert düşüş dikkat çekti. Yetkililere göre petrol ithalatı miktar bazında yüzde 64 gerileyerek 1980'den bu yana en sert düşüşünü yaşadı. Değer bazında ise yüzde 49,9'luk azalma görüldü ve bu, Kasım 2020'den sonraki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

Japonya, enerji arzını güvence altına almak amacıyla özellikle ABD'den yapılan petrol alımlarını artırarak Orta Doğu dışındaki kaynaklara yöneldi. Ancak uzmanlar, bu çeşitlendirme adımlarının bölgedeki çatışmaların etkisini tamamen dengelemeye yetmediğini belirtiyor.