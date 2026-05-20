CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin'de elektrik üretimi nisanda arttı

Çin'de elektrik üretimi nisanda arttı

Çin'de elektrik üretiminin nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artış kaydettiği bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2026 08:37

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, büyük enerji işletmelerinin elektrik üretimi, Nisan 2026'da, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak 744 milyar kilovatsaate ulaştı.

Hidroelektrik üretimi yıllık bazda yüzde 12,2, güneş enerjisinden elektrik üretimi yüzde 7,1 ve termik enerjiden elektrik üretimi yüzde 3,1 artarken, nükleer enerjiden üretim yüzde 8,7 ve rüzgar enerjisinden üretim yüzde 5 azaldı.

Elektrik üretimi ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 artarak 3,12 trilyon kilovatsaate ulaştı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD’den Hindistan’a silah satışına onay ABD'den Hindistan'a silah satışına onay 19 Mayıs 2026 08:43
Strategy’den 2 milyar dolarlık Bitcoin hamlesi: Hisse satışıyla 24 bin 869 BTC topladı Strategy’den 2 milyar dolarlık Bitcoin hamlesi: Hisse satışıyla 24 bin 869 BTC topladı 18 Mayıs 2026 16:18
Çin’de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor Çin'de konut fiyatlarındaki düşüş sürüyor 18 Mayıs 2026 16:11
Commerzbank, UniCredit’in satın alma teklifini reddetti Commerzbank, UniCredit’in satın alma teklifini reddetti 18 Mayıs 2026 16:08
IMF’den İngiltere ekonomisi için büyüme tahmini IMF'den İngiltere ekonomisi için büyüme tahmini 18 Mayıs 2026 15:03
Rosatom: Zaporijya Nükleer Santrali’nde durum tehlikeli aşamaya geldi Rosatom: Zaporijya Nükleer Santrali'nde durum tehlikeli aşamaya geldi 18 Mayıs 2026 14:57
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 18 Mayıs 2026 14:24
Rusya değerli metal atık ve hurda ihracat yasağını uzattı Rusya değerli metal atık ve hurda ihracat yasağını uzattı 18 Mayıs 2026 11:48
Japonya’da 10 yıllık tahvil faizi 1996’dan bu yana zirvede! Ek bütçe ve borçlanma beklentisi etkili oldu Japonya’da 10 yıllık tahvil faizi 1996’dan bu yana zirvede! Ek bütçe ve borçlanma beklentisi etkili oldu 18 Mayıs 2026 11:35
İngiltere konut fiyatlarında 10 yılın üzerinde artış! Mayıs’ta piyasa beklentileri aşıldı İngiltere konut fiyatlarında 10 yılın üzerinde artış! Mayıs'ta piyasa beklentileri aşıldı 18 Mayıs 2026 11:30
AB’den Çin’e tedarik bağımlılığını azaltma hamlesi: Şirketlere ’çeşitlendirme’ zorunluluğu geliyor AB'den Çin’e tedarik bağımlılığını azaltma hamlesi: Şirketlere 'çeşitlendirme' zorunluluğu geliyor 18 Mayıs 2026 11:27
Hindistan’dan gümüş ithalatına sıkı düzenleme: Külçe gümüşte kısıtlı statü dönemi başladı Hindistan’dan gümüş ithalatına sıkı düzenleme: Külçe gümüşte “kısıtlı statü” dönemi başladı 18 Mayıs 2026 11:25
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.029,5400 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 14367,6 Yüksek 14367,6
Açılış
45,6005 Değişim 0,0306 Son veri saati:
Düşük 45,5737 Yüksek 45,6043
Açılış
52,936 Değişim 0,1015 Son veri saati:
Düşük 52,8932 Yüksek 52,9947
Açılış
6.554,0870 Değişim 82,492 Son veri saati:
Düşük 6527,696 Yüksek 6610,188
Açılış
109,4756 Değişim 2,6527 Son veri saati:
Düşük 107,2306 Yüksek 109,8833
Açılış
BİST En Aktif Hisseler