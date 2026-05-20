Çin'de elektrik üretimi nisanda arttı

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2026 08:37
Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, büyük enerji işletmelerinin elektrik üretimi, Nisan 2026'da, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak 744 milyar kilovatsaate ulaştı.
Hidroelektrik üretimi yıllık bazda yüzde 12,2, güneş enerjisinden elektrik üretimi yüzde 7,1 ve termik enerjiden elektrik üretimi yüzde 3,1 artarken, nükleer enerjiden üretim yüzde 8,7 ve rüzgar enerjisinden üretim yüzde 5 azaldı.
Elektrik üretimi ilk 4 ayda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 artarak 3,12 trilyon kilovatsaate ulaştı.