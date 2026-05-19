CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Japonya ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

Japonya ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüdü

Japonya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde iç talep ve ihracattaki canlanmanın etkisiyle beklentilerin üzerinde büyüdü.

AA

Oluşturma Tarihi 19 Mayıs 2026 09:12

Japonya Kabine Ofisi verilerine göre, ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ocak-mart döneminde yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 genişledi. Analistler, bir önceki çeyrekte yüzde 0,8 olarak revize edilen büyümenin ardından bu çeyrekte yüzde 1,7'lik bir artış öngörüyordu.

Ekonomi, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 büyüme kaydetti. İlk çeyrekte görülen büyümede, ekonomik üretimin yarısından fazlasını oluşturan özel tüketim harcamalarındaki güçlü seyir belirleyici oldu. Özel tüketim, giyim ve dışarıda yemek harcamalarının öncülüğünde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 arttı.

Otomotiv ve makine ihracatı büyümeye 0,3 yüzde puanlık katkı sağladı. Kurumsal yatırımlar ve sermaye harcamaları da bu dönemde yüzde 0,3 arttı.

JAPONYA, ENERJİ ŞOKUNA KARŞI EN KIRILGAN ÜLKELERİN BAŞINDA YER ALIYOR

Öte yandan, ilk çeyrekteki olumlu tabloya rağmen ekonomistler, Orta Doğu'da tırmanan askeri çatışmaların küresel enerji arz zincirinde oluşturduğu kesintiler nedeniyle gelecek çeyreklerde büyümenin yavaşlamasını bekliyor.

Enerji ihtiyacında neredeyse tamamen dışa bağımlı olan ve petrol ithalatının çok büyük bir kısmını Orta Doğu'dan karşılayan Japonya, bu enerji şokuna karşı en kırılgan ülkelerin başında yer alıyor.

Artan akaryakıt maliyetleri ülkede enflasyonu yukarı yönlü tetiklerken, şirket kar marjlarını ve hanehalkının alım gücünü baskı altına alıyor.

Öte yandan, kalıcı enflasyonist baskılar ve ekonomik tamponların varlığı nedeniyle Japonya Merkez Bankasının (BOJ) haziran ayı gibi yakın bir vadede faiz artırımına giderek para politikasında sıkılaşma sinyalleri vermeye devam etmesi bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
Fed faiz indirimi beklentileri zayıflıyor: Gundlach ve Yardeni’den kritik enflasyon uyarısı Fed faiz indirimi beklentileri zayıflıyor: Gundlach ve Yardeni’den kritik enflasyon uyarısı 18 Mayıs 2026 09:45
Küresel piyasalarda enflasyon ve tahvil faizi baskısı: Petrol ve jeopolitik riskler endişe oluşturuyor Küresel piyasalarda enflasyon ve tahvil faizi baskısı: Petrol ve jeopolitik riskler endişe oluşturuyor 18 Mayıs 2026 09:26
Çin ekonomisinde Orta Doğu etkisi Çin ekonomisinde Orta Doğu etkisi 18 Mayıs 2026 08:44
15 Mayıs altının güncel kilogram fiyatı: 1 kg altın kaç TL? 15 Mayıs altının güncel kilogram fiyatı: 1 kg altın kaç TL? 15 Mayıs 2026 16:39
ABD’de sanayi üretimi son 14 ayın zirvesinde ABD’de sanayi üretimi son 14 ayın zirvesinde 15 Mayıs 2026 16:35
Japonya tahvil piyasasında tarihi zirve! 30 yıllık getiri ilk kez yüzde 4’ü aştı Japonya tahvil piyasasında tarihi zirve! 30 yıllık getiri ilk kez yüzde 4’ü aştı 15 Mayıs 2026 15:40
İngiltere tahvil piyasasında hareketlilik İngiltere tahvil piyasasında hareketlilik 15 Mayıs 2026 15:36
BofA’dan piyasalara haziran uyarısı: S&P 500’de düzeltme riski BofA’dan piyasalara haziran uyarısı: S&P 500’de düzeltme riski 15 Mayıs 2026 13:27
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 15 Mayıs 2026 13:12
Rusya’dan BRICS açıklaması: Küresel ekonomideki payı artmaya devam edecek Rusya'dan BRICS açıklaması: Küresel ekonomideki payı artmaya devam edecek 15 Mayıs 2026 13:10
Almanya’da konut inşaatı sektörüne güven azaldı: Son 4 yılın en sert düşüşü Almanya'da konut inşaatı sektörüne güven azaldı: Son 4 yılın en sert düşüşü 15 Mayıs 2026 11:46
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 15 Mayıs 2026 11:10
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.029,5400 Değişim 312,94 Son veri saati:
Düşük 14029,54 Yüksek 14342,48
Açılış
45,5835 Değişim 0,0221 Son veri saati:
Düşük 45,5678 Yüksek 45,5899
Açılış
53,1218 Değişim 0,1416 Son veri saati:
Düşük 53,0696 Yüksek 53,2112
Açılış
6.655,7110 Değişim 85,919 Son veri saati:
Düşük 6640,448 Yüksek 6726,367
Açılış
111,9470 Değişim 4,6677 Son veri saati:
Düşük 111,0207 Yüksek 115,6884
Açılış
BİST En Aktif Hisseler