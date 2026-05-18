Japonya’da 10 yıllık tahvil faizi 1996’dan bu yana zirvede! Ek bütçe ve borçlanma beklentisi etkili oldu

Artışın, hükümet kaynaklarının İran'daki savaş nedeniyle yükselen enerji maliyetlerini dengelemek amacıyla ek bütçe hazırlığı ve yeni borçlanma planlarını doğrulamasının ardından geldiği bildirildi.

Piyasalarda, kamu borçlanmasının artacağı ve bunun tahvil arzını yükselteceği beklentisi, uzun vadeli faizler üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Özellikle devletin enerji fiyatlarındaki sert yükselişin ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmaya yönelik harcamaları finanse etmek için ek bütçe hazırlığında olduğu ifade edildi.

Bu gelişmeler, Japon tahvil piyasasında satış baskısını artırırken, faizlerin 1996'dan bu yana en yüksek seviyelere çıkmasına yol açtı.