Anasayfa Finans Ekonomi

Almanya'da konut inşaatı sektörüne güven azaldı: Son 4 yılın en sert düşüşü

Almanya'da konut inşaatı sektörü iş ortamı endeksi, nisan ayında son 4 yılın en sert düşüşünü yaşayarak eksi 28,4 puana geriledi.

Oluşturma Tarihi 15 Mayıs 2026 11:46

Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, mart ayında eksi 19,3 puan olan Alman konut inşaatı sektörü güven endeksi, nisanda 9,1 puan birden azalarak eksi 28,4 puana düştü.

Sektörde bu büyüklükte bir kırılma en son Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı dönemde kaydedilmişti.

Sektör temsilcilerinin hem mevcut faaliyetlere hem de gelecek döneme yönelik beklentilerinde karamsarlığın tırmandığı görüldü.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel gelişmelerin iç piyasaya yansımalarına dikkati çekerek "Jeopolitik belirsizlikler artık Almanya'daki konut inşaatlarını da doğrudan olumsuz etkiliyor. Hassas tedarik zincirleri ve artan finansman maliyetleriyle birlikte birden fazla risk, inşaat sektörünü aynı anda vuruyor." dedi.

Bu arada, son iki yıldır yüzde 1 seviyelerinde seyreden malzeme tedarikinde kısıtlamalar yaşayan şirketlerin oranı, nisan ayında keskin bir artışla yüzde 9,2'ye fırladı. Tedarik sıkıntısının özellikle temel ham maddelerde yoğunlaştığı belirtildi.

Sektörde sipariş eksikliği bildiren firmaların oranı neredeyse değişim göstermeyerek yüzde 43,8 ile yüksek seviyesini korudu. Proje iptal oranları da yüzde 10,8 ile yatay seyrini sürdürdü.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE FAİZ VE MALİYET BASKISI YENİDEN TIRMANIŞTA

Alman konut sektörü, üç yıl üst üste yaşanan gerilemenin ardından, yükselen faizler ile malzeme maliyetlerinin baskısını kırarak 2025 yılında toparlanma eğilimine girmişti.

Şubat ayında yapı ruhsatları yıllık bazda yüzde 24,1 artarak 22 bin 200 konuta ulaşmış ve sektörün krizden çıktığı sinyalini vermişti.

Ancak şubat ayı sonunda Orta Doğu'da başlayan savaş, inşaat piyasasındaki bu olumlu havayı tersine çevirdi.

Söz konusu savaş nedeniyle yükselen enerji ve ham madde fiyatları yeni bir maliyet yükü oluştururken, konut kredisi faizlerinin de yıl genelinde yükselmeye devam edeceği öngörülüyor.

Haber Girişi Şeyma Yorgancı - Editör

